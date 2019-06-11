張善政挺國六東延 吳蕚洋批韓國瑜「人無信不立」

2019-06-11 12:17 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜在花蓮場造勢大會上表示，要推動國道六號延伸。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜日前在花蓮造勢，喊出國道六號從南投延伸到花蓮，引發熱烈討論。對此，前行政院長張善政在臉書發文表示，給東部人一條平安回家的路，「不要因為不喜歡韓國瑜」，就否定國六東延。沒想到該文卻釣出去年參選台北市長的吳蕚洋留言，批評韓國瑜最大的問題。

韓國瑜日前提出三大交通政見，其中一項是國道六號從南投開到花蓮，遭到許多人打臉馬政府2012年即做過相關評估，實際可行性並不高。然而張善政在臉書發文表示，國道六號是否可以延伸到花蓮，是工程專業問題。他表示，國六東延的挑戰，在穿越中央山脈的隧道，然而歐洲有隧道貫穿阿爾卑斯山，難度比中央山脈「有過之而無不及」。且工程技術會隨時代進步，認為政府應該找具有實務經驗的國外專家重啟可行性評估，「還是政府只想趁機打壓韓國瑜呢？」

該文一出，卻釣出去年參選台北市長的吳蕚洋在底下留言。吳蕚洋表示，不反對韓國瑜開支票，但「不喜歡空頭支票」。他更進一步表示韓國瑜最大的問題在於他違背了選前對全體市民和觀眾的承諾。韓國瑜當時說不落跑會做滿，「光因為這樣承諾就不應該去投入總統大選」。吳蕚洋更批評「人無信不立，無信用就完全無任何正當性」，直言這樣該如何教育下一代？

針對吳蕚洋的留言，許多網友則表示「是民意要韓出來」，且認為「有能力，愛心，熱誠讓他有更大發揮，有什麼不對？」但也有網友認同這則留言，認為吳蕚洋「講話最實在」。