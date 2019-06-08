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挑戰！十年有成

各地韓粉齊聚 締造「後山障礙」

2019-06-08 23:41聯合報 記者羅紹平謝梅芬游明煌魯永明楊濡嘉王燕華

韓國瑜花蓮造勢大會昨天下午登場，傅家軍強力動員，一輛輛遊覽車昨天載著各地韓粉到場...
韓國瑜花蓮造勢大會昨天下午登場，傅家軍強力動員，一輛輛遊覽車昨天載著各地韓粉到場。 記者王燕華／攝影
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全台韓粉昨天齊聚花蓮，共同寫下花蓮歷來造勢人數最多的「後山障礙」。不只花蓮傅家軍強力動員，一輛輛遊覽車昨天載著各地韓粉到場，紅潮擠爆會場，展現韓粉強大凝聚力。

韓國瑜昨天證實，前天和花蓮前縣長傅崐萁見面，交換對促進花東區域發展的意見。雖然傅崐萁始終未公開站台，但這場花蓮造勢大會，以傅家軍為主強力動員，「傅系人馬」國民黨花蓮縣黨部前主委鄒永宏，與農會、社團、村里長系統串連，發動近百輛遊覽車到場；傅也在個人臉書號召韓粉到場相挺，開出漂亮成績單。

台東縣退休警察人員協會昨天上午動員退警含眷屬共2車84人，前往花蓮參加挺韓造勢活...
台東縣退休警察人員協會昨天上午動員退警含眷屬共2車84人，前往花蓮參加挺韓造勢活動。 記者羅紹平／攝影
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台東富岡里里長曾阿粉昨天上午自發動員40位里民，前往花蓮參加挺韓造勢活動。 記者...
台東富岡里里長曾阿粉昨天上午自發動員40位里民，前往花蓮參加挺韓造勢活動。 記者羅紹平／攝影
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南部不少公教人員揪團租遊覽車到花蓮挺韓，嘉義市一群韓粉昨凌晨三點摸黑在港坪運動公園集結，上車前還拿小國旗喊口號。曾參加凱道場的雲嘉南退休教師協會召集人、退休校長張進德說，外界以為挺韓群眾以退休軍公教為主，事實上挺韓遍布百工百業，都是自動自發不靠樁腳動員。

基隆也有不少韓粉，有的前天搭火車前往花蓮，昨天上午國民黨基隆市黨部主委黃希賢帶領八十多韓粉分乘兩輛遊覽車，從基隆出發，一路開往花蓮，出發前大家大喊「挺韓救台灣」。黃希賢說，會跳出來挺韓國瑜是因為韓國瑜最懂得庶民，也最接地氣，不是說一些「四書五經」，不為個人私欲，最重要是「他講的話我們聽得懂」，平民百姓說什麼，韓也聽得懂。

韓粉代表之一杏仁哥昨天凌晨帶著二百多名韓粉，從高雄出發搭遊覽車到花蓮，並沿途開直播。

韓國瑜基隆黃希賢
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