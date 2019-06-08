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韓國瑜今花蓮造勢 韓粉湧入…目標「衝破十萬人」

2019-06-08 00:02聯合報 本報記者／連線報導

高雄市長韓國瑜花蓮造勢大會今天登場，花蓮縣前縣長傅崐萁的人馬，積極動員花蓮農會、婦女、村里長等系統串連相挺。國民黨花蓮縣黨部前主委鄒永宏預估縣內至少有近百輛遊覽車到場，主辦單位花蓮市婦女會喊出目標是超過十萬人。

韓國瑜今天在花蓮舉辦造勢大會，大舞台昨天已經架好，民眾拍照留念。 記者王燕華／攝...
韓國瑜今天在花蓮舉辦造勢大會，大舞台昨天已經架好，民眾拍照留念。 記者王燕華／攝影
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韓國瑜昨天已提前到花蓮，下午四時許，到距花蓮縣前縣長傅崐萁住家約三點五公里的吉安鄉勝安宮參拜；韓提前到花蓮，目的是與傅共進晚餐，並就大選交換意見，但傅不願證實。

高雄市長韓國瑜（中）昨提前到花蓮，赴勝安宮參拜時，被民眾拍下。 圖／邱致遠提供
高雄市長韓國瑜（中）昨提前到花蓮，赴勝安宮參拜時，被民眾拍下。 圖／邱致遠提供
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上次凱道動員大會「缺席」的國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，這次無論如何都會去，他沒買到火車票，可能要開車前往。

韓花蓮造勢地點在六期重畫區，為花蓮市區精華地帶，以往國民黨大型選舉造勢活動也會選在這，但估計只能容納萬人。若依主辦單位「衝破十萬人」的目標，恐會外溢到市區道路上。

昨天會場所在地旁昨已湧入超過卅個攤位，長達卅三公尺的主舞台昨已架好，另也設置八面大型電視牆，讓韓粉能將台上狀況看得一清二楚。

韓國瑜下午五點將在進場歌曲「我相信」伴隨下，由一百位旗手開道走上舞台。

主持人之一的台北市議員王欣儀說，雖然人數無法和凱道相比，但和凱道造勢不同的是，今天訴求是庶民生活，讓「國瑜夜市」重現，希望能帶進人潮、刺激經濟，也是好事一樁。

東大門夜市昨天下午開始現人潮，李姓攤商前晚出發從台南開車到花蓮，昨天中午開始擺攤，不到六小時，兩千條的「香腸瀑布」就銷售一空；還有一對嘉義來的韓國瑜「鐵粉」夫妻，開了七、八個小時的車到花蓮，只為來挺韓。

據了解，端午連假加上「韓流」，花蓮旅館住宿率接近滿房，民宿則達八、九成。

鄒永宏擔心韓粉沒地方住，大方釋出家族經營的宏卿山莊休閒度假中心，提供五百個床位，免費供韓粉入住。

高雄韓粉代表杏仁哥說，今天凌晨四點在文化中心有五輛遊覽車出發，其餘分別從林園及鳳山出發，經南迴公路到花蓮。許多阿公和阿嬤都說，明知要搭八、九小時的車會腰痠背痛，但一定要到花蓮挺韓，預計嘉義以南會有一萬人以上到花蓮。

韓國瑜國民黨夜市
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