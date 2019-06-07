台中慶端午...木屐踩街、陸上行舟、搶取午時水

台中南屯今年首度辦「陸上行舟」趣味競賽，將在地文化的4人木屐、傳統龍舟競賽元素相互結合。 圖／台中市新聞局提供 分享 facebook 各縣市慶端午，紛紛找出具傳統、民俗意義活動，讓熱鬧之餘更具文化意涵；其中「穿木屐躦鯪鯉，吃肉粽配麻芛！」是台中獨特的端午活動，市長盧秀燕與近千民眾穿木屐踩街，象徵喚醒沉睡地面下的穿山甲；台中大甲鐵砧山劍井和鹿港古井聞名全國，昨取「午時水」大排長龍。

盧秀燕說，小時聽到木屐「喀！喀！」聲音，就知道阿公來了，對穿木屐特別有感情，「躦鯪鯉」木屐踩街是台中百年的地區性民俗活動，已成地方特色，今年特別加入「陸上行舟」趣味競賽。

鐵砧山「劍井」相傳是鄭成功拔劍刺地湧出泉水，午時水被傳有治病去邪功能，市府今年首度採領號碼牌，準備500份劍井紀念水瓶供民眾索取，自備容器領水也須領藍色號碼牌，限100名，有民眾太晚來未領到號碼牌引發怒氣。 台中市府今年首度以號碼牌領水，共準備500份鐵砧山劍井紀念水瓶，供民眾索取。 記者余采瀅／攝影 分享 facebook

鹿港鎮街尾里竹圍仔的百年古井也有取午時水活動，民眾大排長龍，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏與民眾一起體驗。鹿港天后宮、城隍廟、新祖宮、龍山寺還有現做的古早味「煎堆」給遊客免費品嘗，桂花巷藝術村有駐村藝術家，提供立蛋讓民眾體驗。

苗栗縣竹南鎮端午特有民俗「祭江洗港」昨下午登場，中港慈裕宮及竹南、新竹等地數十間宮廟的陣頭展開盛大的祭江洗港儀式，場面壯觀。