概念股搶商機 台灣最快年底啟動5G釋照

2019-06-07 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃晶琳 ／台北報導



圖為台灣一月舉行的5G商用服務願景高峰會，聯發科董事長蔡明介面對5G數位轉型契機發表看法。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中國大陸工信部昨日宣布釋出５Ｇ執照，台灣最快將在年底啟動５Ｇ釋照。法人分析，大陸發出四張５Ｇ執照，打破過去大陸電信三雄的競爭態勢，競爭加劇，也會帶動建設加速，台灣的５Ｇ概念股可望搶搭商機。

相對於大陸宣告進入５Ｇ時代，台灣才正要展開５Ｇ釋照作業。攸關５Ｇ釋照及未來管理規則的電信管理法上周完成立法，接下來由行政院拍板５Ｇ政策，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）已經針對頻譜、管理及釋照遊戲規則等召開多次會議，預計七月公告行動寬頻業務管理規則修正草案。

ＮＣＣ表示，最快九月拍板新的行動寬頻業務管理規則，確立釋照規則及後續管理規則，並受理競標業者申請，後續進行資格審查，最快十二月下旬啟動釋照，開始競標，預計年底到明年初完成釋照。

由於釋照制度不同，日本及大陸５Ｇ頻譜採政府分配制，因此可以說發就發；而台灣釋照多數採取競標制，且頻譜標金是國庫一大收入，更被業者視為是加入５Ｇ戰場的入場券，因此政策擬定、釋照遊戲規則跟後續管理規則都將影響未來產業發展。業者認為，釋照早晚不是關鍵，重點是訂下清楚遊戲規則。

而全球政府及電信營運商加速５Ｇ頻譜及網路建設，也將帶動全球５Ｇ建設商機，諾基亞日前宣布５Ｇ合約數超越華為，但隨著大陸大動作釋出四張５Ｇ頻譜，加上近期華為也與俄羅斯電信龍頭ＭＴＳ簽訂５Ｇ合作協議，而愛立信也積極搶進５Ｇ市場，都將催化全球５Ｇ商機。

法人表示，台灣５Ｇ概念股包含鴻海、廣達、智邦、中磊、明泰、台揚、昇達科等，今年起已經陸續出貨５Ｇ產品，後續隨著５Ｇ網路建設加速，訂單也可望持續增溫。