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陸廠準備好了 5G手機將上市

2019-06-06 23:54聯合報 記者戴瑞芬李仲維蔡敏姿／綜合報導

大陸四大電信商獲５Ｇ商用牌照，大陸首批製造５Ｇ手機的品牌大廠ＯＰＰＯ、vivo、...
大陸四大電信商獲５Ｇ商用牌照，大陸首批製造５Ｇ手機的品牌大廠ＯＰＰＯ、vivo、小米等昨天表示，已做好準備。（路透）
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大陸四大電信商獲５Ｇ商用牌照，大陸首批製造５Ｇ手機的品牌大廠ＯＰＰＯ、vivo、小米等昨天表示，已做好準備。中興、華為５Ｇ手機上半年陸續在海外上市測試，近期在大陸境內問世。

同花順財經報導，ＯＰＰＯ表示，已經做好５Ｇ商用的全面準備，並將成為大陸第一批推出５Ｇ商用手機的廠商。vivo方面也指出，即將推出第一批５Ｇ手機，以及根據市場反應規畫一定的出貨量。

五月中，中國聯通５Ｇ終端體驗５Ｇ手機，其中包含ＯＰＰＯ、vivo、華為、中興、小米等國產品牌，經測試後，這些手機均能正常使用，且沒有明顯的發熱、續航不足等現象。

據了解，中興已經在全球各國包括奧地利、澳洲、芬蘭、西班牙、義大利等與當地主流電訊商開始５Ｇ手機測試。華為在英國、俄國均獲合作訂單。

華為表示，將全力支持電信商建好中國５Ｇ，相信不久的將來，中國５Ｇ將引領全球。華為自二○○九年起著手５Ｇ研究，已累計投入二十億美元用於５Ｇ技術與產品研發，當前已具備從晶片、產品到系統組網全面領先的５Ｇ能力。

對於備受關注的價格問題，業內有觀點認為，由於產業鏈未形成規模效應，第一批５Ｇ手機價格相對較高。vivo５Ｇ研發中心總監秦飛就此對經濟觀察報表示，應該不會超過人民幣一萬元，但一、兩年後，將出現人民幣千元機的價格。

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