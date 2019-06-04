大挑戰！全新【素養命題】啟動

2019-06-04 12:15 文／ 吳雅芳



配合今年108課綱上路，「核心素養」將是未來學習重點，「核心素養」強調跨領域及生活化的學習，那「核心素養」會如何命題呢？相信這也是許多同學及家長關心的項目，三貝德升學王團隊將解析【素養命題】的重點及準備方式，幫助各位同學贏戰未來。

素養題組範例 題目來源：國家教育研究院素養導向範例試題[1] 有關糖與脂肪對心臟危害的相關辯論，早在 1960 年代就已經出現。但最新出爐的文件分析指出，美國糖業在當時就開始資助糖在心臟病扮演角色的研究，試圖將部分原因指向脂肪。[2] 哈佛研究團隊於 1967 年將評論發表在著名醫學期刊《新英格蘭雜誌》，結論指出心臟疾病與糖無關，與膽固醇及脂肪則高度相關，因此要預防心臟病，飲食方面「毫無疑問」只需要降低膽固醇和飽和脂肪的攝取。而後，關於糖類與心臟疾病之間的討論便逐漸平息。然而，哈佛團隊並沒有公開自己的贊助者就是糖研究基金會。[3] 有不少食品業者都會贊助科學研究，例如可口樂、家樂氏業者及農產品團體會定期資助研究，並表示會遵照科學標準。受贊助的研究人員也覺得，在公家資助競爭日益激烈下，業界的贊助確實十分重要。[4] 不過批評者指出，他們的影響力持續發酵，讓許多低脂肪飲食獲得一些健康權威專家背書，這幾乎可說是不加掩飾地行銷低脂肪、高糖分食品，使得改善公眾健康所做的努力都白費了。長期批判業界資助科學的紐約大學營養學教授奈賽爾說：「不論是不是故意操縱，食品公司的贊助會減低大眾對對營養科學的信任。」

問題一 糖業者為什麼願意贊助心臟病的相關研究？1. 有助於研發適合心臟病患者的食品2. 為了隱匿自家產品可能導致心臟病的事實3. 想掩蓋攝取過多脂肪是心臟病發生的主因4. 可得知更多有關心臟病患者飲食習慣的資訊

試題概念與分析：本題透過推論文章中重要概念，測驗同學是否能理解全的主旨並進一步推論出文章沒有直接陳述的隱含訊息。

問題二 下圖是王小明臉書的畫面，請根據下方的留言，你認為哪一個人最有可能糖業老闆？1. 陸仁甲2. 洪麻乙3. 胡交丙4. 羅波丁

圖／升學王 提供 分享 facebook

試題概念與分析：本題設計一類似對話的留言版面，測驗同學是否能透過不同人的留言，推論其立場，並整合文章重要概念及題幹訊息再進一步區辨哪個人的立場與文章中的糖業者最接近。

問題三 下面是一則網路上有關奇異果營養素的報導：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝美國排名第一的大學營養科學研究中心，多年研究發現，奇異果的維生素C是檸檬的3倍，膳食纖維是香蕉1.5倍，熱量只有香蕉的一半。全球銷量最高的前幾名水果中，又以奇異果的營養成分最豐富，最接近人體所需。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝你覺得這個報導可以相信嗎？請跟據你從【食安】一文所獲得的啟發，回答你相信（或不相信），並請說明理由。請將答案繕打在下方的答案欄中。範例一：我相信，因為 ____________範例二：我不相信，因為 ____________

試題概念與分析：本題測驗同學是否能藉由文中所得到的重要訊息，進一步去判斷另一篇文章訊息的正確性、合理性。同時必須解本文的主旨，依據重要概念做出合理判斷，同時說明判斷的依據。

素養題怎麼備戰不卡關？讓三貝德升學王來幫你！看過上述題組範例，大家能猜到這是國文科的命題範例嗎？往年國文科試題常見的字音、字型及字義考題將不復見。預料將加入大量自然科學、社會科學甚至數學思考能力，訓練同學更結構化、組織化的語言學習。這部分平常除了加強閱讀能力外，勤做試題也是一個很好的方法。三貝德升學王線上學習系統除內建百萬試題並不斷更新外。還提供優異的答題介面，做試題前，可針對難易度、新試題或有影片解答試題做快速篩選，達到逐步精進的學習。做試題時，系統也會同步計時，看同學做完一份測驗花了多久時間，養成隨時掌握時間的習慣，在學測或會考時更能夠從容應對。遇到答錯的試題，如果解答看不懂或是仍有疑慮時，可以立刻透過線上解惑功能讓解題老師幫你解答，除此之外歷屆英文及數理試題甚至有提供影片詳解，幫助同學們能夠快速釐清問題提升學習效率。做錯的試題，系統會留下紀錄，可以立即重做一次，加深印象。另外升學王獨家提供最先進的學習適性診斷系統，幫助找出學習的盲點，讓學習更有成就感，學習有了成就感，就更能夠激發學習熱情，真正達到自動自發的學習。

不論未來考題怎麼變化，三貝德升學王團隊已經準備好了，不僅具備完整線上及線下教學資源，還完整收錄素養命題，更提供強大的後勤支援系統，包含雲端管家、線上解惑、數位家教等強大功能，幫助同學們成就未來。

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