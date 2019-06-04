108新課綱在泰北 教與學都翻轉

2019-06-04 12:16 文／ 吳昭倪



「十二年國民基本教育課程綱」即將於今年九月正式上路，過去舊課綱採用「能力」導向教學。新課綱採用「素養」導向翻轉式教學，將「知識、技能、態度」三面向結合，引導學生主動學習、應用知識、思考問題，進而解決問題。「素養」導向教學，才是真正培養孩子一輩子帶著走的能力教學方法。

泰北高中自105學年度起，準備因應新課綱，從訂定學校願景、學生圖像，到各種多元課程的開發與設計，一步步地建構起以素養導向為主的教學內涵與環境。在課程設計方面，由於兼具高中與高職教學資源的優勢，不只是跨群科、更開發出跨領域的多元選修課程，將新課綱強調的核心素養融入在課程中。

去年甫自資訊科畢業的馮祥瑞同學，便是在泰北高中推廣素養教學的環境中，所產生的一位實實在在的創客（Maker），運用課堂上所學知識，與手作勞動緊密結合，將創意具體展現在成品當中。

馮祥瑞同學在進入泰北高中資訊科之後，憑著以往手作小遊戲的興趣，運用資訊專業技能，開始研發各種桌遊及電子遊戲，初期的能見度不高，加上家人並不支持，所以設計能力與作品並無太大進展。直到高三，在一次國文課時，一向希望學生發揮各種創意做出分組報告的林秋伶老師發現了他的興趣，建議他可以結合國文科所學，和同學合作設計一款寓教於樂的桌遊，作為分組報告的成果。之後，並邀請他在國文科教學研究會中發表這款「說語者」桌遊，這個結合成語及詞語運用的遊戲，讓與會老師們樂在其中，並提出許多具體的建議。

語文桌遊--[說語者]

利用手中的字卡，聯想這些字卡可以拚出那些中文字。 圖／泰北高中 提供 分享 facebook

建立了信心、更有了舞臺的馮祥瑞同學帶著「說語者」與其他幾款自製桌遊，在校慶的作業成果展中展出，吸引了許多來賓試玩，大家紛紛給予好評。在師長的鼓勵之下，以個人之姿參加了一場由大學主辦的團隊比賽，榮獲第三名；並持續開發兩款電子遊戲，在自己架設的網站上供網友閱覽、試玩與互動。經由這些經歷，馮祥瑞也順利進入了遊戲設計科系就讀。未來，他期望結合具有美工專長的隊友加入，讓遊戲更加成熟，也讓興趣成為未來的志業。

就讀泰北高中廣設科的林家淇同學，更是以學業成績結合具體實作的成果，在升學中脫穎而出的最佳例證。由於本校設計群科的教學重視學用合一，因此在專題製作課程中即指導學生要將設計落實在生活中，與素養教學運用知識、解決問題的能力培養是一致的。林家淇同學與組員們在詹升興老師的指導下，創造出「筆此文具房」的作品，不僅有商品的產出，更設計了視覺網頁展示商品意象，並以此作品參加全國高級中等學校107年度專題及創意製作競賽獲獎。林家淇同學以高職三年的綜合表現及這項作品，參加四技二專推甄，以出色的表現錄取頂尖的國立師範大學圖文傳播系。

「筆此文具房」文創作品。 圖／泰北高中 提供 分享 facebook

泰北高中鼓勵該校教師以微課程或單元活動方式融入課程，啟發學生思考和探究精神，引導學生自主、自發性的學習，除108課綱外，再加上實驗教育的精神，鼓勵學生發掘自我多元的專長，在學習上逐步展現優勢。面對108新課綱，泰北高中！我們準備好了！