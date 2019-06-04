稻江護家 技冠全國

2019-06-04 12:17 文／ 吳昭倪



蟬聯多年全國家事類技藝競賽獲獎最多、成績最優標竿學校

全國家事類技藝競賽獲獎最多成績最優。 圖／稻江護家 提供 分享 facebook

優質標竿卓越學校：稻江護家創校80年，榮獲「優質高中職學校」認證，並獲臺北市教育局七項優質學校獎，亦是臺北市唯一110年前免校務評鑑學校。重視學生品德、才藝、氣質兼備，全校必修美姿美儀、日文課程，建立學生專業自信。

全校必修美姿美儀日文課程。 圖／稻江護家 提供 分享 facebook

產學合作、學用合一：稻江護家致力於技職教育的推動不遺餘力，尤其學生專業實習教學設備新穎，與業界接軌，專業教室皆為合格國家考場，並為臺北市唯一多次承辦全國家事類技藝競賽學校。

教師教學創新發展：屢獲全國創新教學卓越獎及臺北市專題行動研究績優獎，並遴聘業界專業名師及策略聯盟大學教師開課，學以致用。聘任外籍教師駐校專任，學生任何時刻都可跟外籍教師對談，學習外語零時差。

國際交流蔚為校風：培育學生國際觀，辦理學期中短期留學至日本玉川學園、日本文化學園大學等姐妹校，其他交流學校尚有臺北歐洲學校、日本東京學館新瀉高校等日本高校生來校交流，校園氛圍充滿濃濃國際風。

縮短學用差距：本校連續5年獲得建教合作考核一等績優學校，為臺北唯一高職擁有此一殊榮。產學合作五星級單位：維多麗亞飯店、三井集團日本料理、快樂髮型美容專業連鎖、國際髮型名留集團、喜悅髮型美容設計，曼都髮型等，強化學生專業與實務能力，更落實人才培育、滿足產業人力需求。

網路票選最有氣質校服：圓領白杉、格子裙，配上典雅大方的毛背心，日式風格的稻江校服！多次吸引媒體採訪與報導，堪稱臺北市最具知名度之校服。

網路票選最有氣質校服。 圖／稻江護家 提供 分享 facebook

蟬聯6年冠軍「稻護合唱團」：屢獲臺北市、全國合唱比賽佳績不勝枚舉。受邀榮登國家音樂廳演出、全國藝文活動及重要慶典演出，近年持續與建國中學、金華國中聯手合辦音樂會，天籟美聲堪稱全國最具名氣之高中女聲合唱團。

首創證照達人獎：本校學生人人多證照，升學就業一把罩。稻江護家為臺北唯一女子優質高職，發展學生跨領域、多元學習，培育學生專業、務實致用能力。本校為青年學子逐夢踏實的理想學校，更是造就學生成為自己人生舞台最佳主角的搖籃。