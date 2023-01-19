沈富雄喻賴清德是「嘉慶和道光」 直言：若不下狠手 2024無望

民進黨面臨2022地方大選挫敗後，黨內檢討聲浪不段，黨主席也進行改選，最後由賴清德接任民進黨主席。前立委沈富雄對此表示，賴清德雖然當選了民進黨主席，但他「沒有這格局」，且將賴清德比喻為「嘉慶跟道光」，認為他這樣將無法救起民進黨。

沈富雄18日在網路節目《新聞不芹菜》中，針對賴清德當選民進黨發表看法。沈富雄認為，雖然賴清德當選民進黨主席，但他實際上卻「沒有這格局」，尤其在他面對基層時不敢講半句高嘉瑜這邊的話，且每句都在挺基層，讓沈富雄覺得「實在沒有用」。

沈富雄認為，賴清德現在當選黨主席，但卻沒有如開國之君的格局，很難把趴在地上的民進黨扶起來。沈富雄表示，現在賴清德就如同大清帝國的嘉慶與道光，無法將這個黨救起來。

沈富雄強調，現在民進黨和國民黨的支持度呈現死亡交叉，而賴清德處在這個體系當中，會相當辛苦。談到賴清德2024是否有機會當選總統，沈富雄則強調，不至於沒有機會，但若「不下狠手」的話則真的沒有機會了。