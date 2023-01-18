綠委提排藍民調！喊話開除高嘉瑜、王世堅 沈富雄曝嚴重後果

民進黨立委高嘉瑜和台北市議員王世堅遭黨內圍剿，有基層黨員喊話要開除兩人的黨籍，甚至建議黨中央應該在立委初選時使用排藍民調。對此，前立委沈富雄痛批，「真的不知死活，如果單一選區做排藍民調，你就死定了！」

沈富雄昨（17）日在節目《少康戰情室》中提到，「現在黨員有人主張說要做排藍民調，真的不知死活，如果單一選區做排藍民調，你就死定了，死到沒半個」。此外，他更抨擊提出這類說法的人，「連基本選票的結構都不懂，大家都在喊著開除王世堅和高嘉瑜，儘管基層的人再討厭他們，中評會那本小冊子也沒有可以開除他們的條文，所以人家有他的招」。

沈富雄談到台灣的地理面積很小，某些人聽不進去不一樣的聲音，「都說『選敗了都是他們兩個害的』，高嘉瑜有這個本事嗎？王世堅有這個本事嗎？高嘉瑜沒講一屍五命，照樣一屍五命，但是基層就不會這樣看」。

沈富雄指出雖然賴清德當選民進黨主席，但他並沒有這種格局，「他面對基層的時候不敢講半句高嘉瑜這邊的話，每句都是在挺基層，實在有夠沒有用」。最後，他坦言賴清德當選黨主席之後，現在浮上檯面的所有人，雖然很照顧派系平衡，但已經浮出來的那些人名完全沒有亮點，「賴清德沒有開國之君，把民進黨從趴在地上扶起來的格局」。