選上黨主席不意外？徐巧芯曝賴清德最擔心的事 這3人恐成路障

民進黨昨（15）日舉行黨主席補選，候選人僅有副總統賴清德一人，最後以4萬1840票、得票率99.65％當選。然而，國民黨籍台北市議員徐巧芯表示，賴清德現在一系列的作為，都是在擔心自己能不能夠從2024黨內初選順利出線，同時蘇貞昌、鄭文燦跟陳建仁，恐怕成為他選總統之路的路障。

「對賴清德來說，最嚴峻的考驗並不是他選上這個黨主席」。徐巧芯在節目《週末大爆卦》中提到，選上黨主席對賴清德而言是輕而易舉，就算投票率偏低（17.59%），但過沒多久大家也忘記這件事了。不過，她質疑，「英系真的已經完全讓賴清德放下戒心了嗎？我覺得是沒有的」。

如果蘇貞昌從閣揆的位子卸任下來，他會不會投入2024總統大選？徐巧芯坦言蘇貞昌可能是想選總統的，因為到目前為止也沒有說過不選總統，所以當他沒有了行政院長這個職位，再加上最近這麼多人給他送暖，包括他的女兒、綠營立委，甚至藉由炎上王世堅跟高嘉瑜事件，其實就是在行保護蘇貞昌之實，「如果蘇貞昌也去選總統，等於變成是賴清德的對手」。

徐巧芯談到賴清德如果在黨務改革項目上沒有做好，那他可能會自己消耗自己，所以未必今天掌握了黨機器，就等於拿到了總統大選的門票，「我認為他現在一系列的作為，都是在擔心自己能不能夠從2024黨內初選順利出線，萬一沒有出線的話，那他前面玩了這麼久、這麼多年，都白玩了」。

徐巧芯透露從民進黨未來黨內人事上面可以看到，包含像林鶴明的離開，因為他是負責網路的部分，「會不會變成說賴清德對他們是不信任？因為過去2019年，可能就是你們這群人在攻擊我」。

另外，徐巧芯提到正國會跟新系，看起來都要入主到民進黨中央了，包括許立明跟周威佑。新潮流以前是採狼群策略，就是只做老二、不做老大，可是在賴清德的時代，似乎他們已經要改變這樣的觀念，就連段宜康出來說要掃除黑金，都是在幫賴清德掃除蘇蔡體制的路障。

最後，徐巧芯強調，「所以賴清德目前最擔心的事情，就是會不會有除了他自己之外，包括蘇貞昌、鄭文燦跟陳建仁，成為他2024年選總統的路障」。