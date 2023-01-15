賴主席劍指總統大位 學者：小英態度很關鍵

副總統賴清德15日成功拿下民進黨黨主席的位置，劍指總統候選人，但是否能一帆風順的關鍵卻在總統蔡英文手中！學者曲兆祥表示，蔡英文手握總統與行政院的權力，賴清德指望的是「英系就算不幫忙，也不要來添亂」，會盡力維持穩定關係。學者劉兆隆說，賴清德是擔綱敗選檢討的黨主席，必須拿出大破大立的態度。

為了黨主席選舉，賴清德已在各地召開黨員大會，與基層黨員溝通，一反過去敦厚形象，他高喊「違反黨紀從嚴處理」、「擺脫黑金陰霾」與「立委一定有初選 沒有現任者優先」等言論，更於台南政見發表會點名台南市長黃偉哲起身道歉，要台南所有黨公職人員深切檢討反省，令人耳目一新。

最怕蔡英文來亂

台師大政研所教授曲兆祥表示，過去2020年蔡英文與賴清德在競選總統時，爆發了不小衝突，更對蔡賴關係造成不小傷害，賴與蔡關係不會太好。但賴清德在副總統位置上，保持低調儘可能不得罪蔡英文，好不容易熬到取得黨權的一天。

「蔡賴是否和諧的關鍵在蔡不在賴，」曲兆祥說，賴清德的目標很明確就是取得2024年總統候選人的位置，過程中愈少亂子愈好，更希望能與蔡保持穩定關係，「英系人馬就算不幫忙，也不要來搗蛋」。然而，蔡英文還是總統，閣揆也還在英系人馬手裡，賴清德不會忤逆蔡的政策，維持拓展雙方合作的可能性。

不分區立委是關鍵

彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆則認為，賴清德畢竟無法掌握行政權，但卻手握立委提名權，未來能利用黨主席的位置為競選總統之路創造空間。但他指出，蔡賴之間大人的互動不是問題，重點反而是小孩（立委席次）資源如何分配。

談到立委提名權，曲兆祥進一步說，這是比賴、蔡之間的互動更加複雜的議題，因為民進黨不可能只有新潮流跟英系兩派人馬，還有正國會與其他小派系，尤其考驗賴的智慧。他說，有些區域立委地方實力很強，「黨主席想拿也拿不掉」，但「不分區立委」的提名權完全是由黨來決定，是賴最強的籌碼之一。

別隨輿論起舞

針對賴清德可能的「領黨風格」，劉兆隆分析說，此次民進黨黨主席有兩大任務「檢討2022年的敗選責任」與「規劃安排2024年大選」。他直言，面對敗選結果，賴清德要當的是面對挑戰的黨主席，本來就應該拿出大破大立的魄力，所以在幾次「向黨員報告」座談會都講出比較重的話，發揮「進軍2024年決心」與「安撫黨員敗選的心情」的功能。

曲兆祥則認為，賴清德近期比較「土氣」的表現，是為了迎合基層黨員的語言與行動，讓「黨主席的投票率好看一點」，所以用了許多群眾性的語言，並不一定是賴清德未來的風格。他說，賴清德帶領民進黨，政策立場與蔡英文相去不遠，但面對「黨內腐化」卻比較認真，未來是否能貫徹立場，值得觀察。

最近「堅偉瑜」（台市議員王世堅、立委何志偉、立委高嘉瑜）三人因為批評民進黨，就被綠營基層要求開鍘。曲兆祥說，如果單純因為基層不爽黨內人士發言，就要以黨紀開除，已完全背棄民進黨最初的基本價值，呼籲賴清德「莫忘初心」。

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