賴清德喊修憲 推內閣制雙首長

民進黨總統初選即將民調，行政院前院長賴清德昨天至龍山寺參拜，向支持者喊話。 記者余承翰／攝影 分享 facebook 行政院前院長賴清德昨接受聯合報專訪表示，若當選總統，將在任內推動憲政改革，包括推動偏內閣制的雙首長制、立法委員兼任部會首長等，計畫召開「憲政國是會議」，積極凝聚社會共識，在憲政改革中建立權責相符的政府體制，及以國家利益為優先的政黨文化。

賴清德承諾，會把修憲當作重要的工作來推動。至於相關改革會不會動到憲法前言？他認為，除非獲得朝野支持，否則不會更動，「為了實質憲政改革，只聚焦在有共識的部分」。

推立委兼任部會首長

賴清德指出，包括前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜，以及鴻海董事長郭台銘都表態支持內閣制，顯然內閣制獲得朝野的支持，但台灣人民無法接受取消總統直選，他的想法是推動「偏內閣制的雙首長制」。

他表示，總統要賦予什麼樣的權責，是要給予兩岸、外交、國防等權責，還是像歐洲國家一樣，讓總統扮演仲裁的角色，不陷入政黨衝突，這些都可以討論；他主張偏內閣制的雙首長制，實務上就是行政院長要經過立法院同意。

賴清德也認為，現行部會首長有諸多限制，很難「好好」推動政務，又缺乏民意基礎，未來希望能夠推動立法委員兼任部會首長，一方面立委有民眾支持，在基層聆聽民意，能夠解決政策與民意有落差的情況，也減少現在部會首長與國會議員的衝突。

主張監院併入立法院

賴清德表示，部長不是國會議員，對國會議員矮一截，演變成該講的話，有時候不敢講，該堅持的政策主張，不敢解釋，導致看不到政策的完整性，甚至專家學者視入閣為畏途，若推動立法行政一體，不但更接近民意，更有效率，也比現在更符合憲政精神；至於考試院跟監察院，監察院應該要併入立法院，行政權應該併入行政院。

召開憲政國是會議

賴清德強調，憲法是人民權利的保障，對人民權利的保障應該經過討論，讓它能夠更完整，更符合現在時代的需求；像是十八歲公民權等憲政改革的議題，他當選總統之後，一定推動憲政國是會議，集社會意見、凝聚共識，積極推動憲政改革，建立權責相符的政府體制，建立一個以國家利益為優先的政黨文化。