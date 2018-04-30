買進合康雲極 開啟成家幸福序曲！

2018-04-30 11:00 文 合康雲極 提供



資深建案銷售小芬姐，覺得幫客戶找到理想中的家是最大的成就感 圖／合康雲極 提供 分享 facebook

我是一名建案銷售從業人員，客戶都叫我小芬或小芬姐，從入行到現在算起來也有10多年了，在這十幾年間，我長期經營汐止當地建案，時刻關注汐止的發展，從分洪道建成解決長年的淹水問題，到大型購物中心進駐點亮地方經濟，我見證汐止不斷蛻變，機能發展得越來越完善，如今已成為一個極具潛力的都市。

近年，接待的客戶大部分是來自南軟、內科的科技新貴，其中有許多是首次買房的小家庭，也有不少是創業老闆。據我所知，這些客戶最初都想買在南港、內湖，以便工作通勤，但實際看房時才發現，南港、內湖的房價早已不可同日而語，一方面預算不足，另一方面也覺得生活條件卻不如心中預期。每次聽到客戶有這樣的困擾，我都會向他們推薦汐止。

現在的汐止擁有媲美台北市的生活機能，但房價卻相對親民許多 圖／合康雲極 提供 分享 facebook

一個能創造快樂回憶的家，是父親給孩子的承諾

41歲的郭先生，幾年前在南港開了一間小工廠，從事點鈔機的買賣，為了來回廠房方便，再加上初期創業手頭緊，沒有足夠的錢再買房子，所以郭先生一家四口就住在工廠裡。孩子還小的時候，郭先生和太太覺得這樣生活也還算過得去，直到這幾年，看著兒子、女兒相繼升上國小，家中空間漸漸不敷使用，他認為這工廠小房已經不適合一家人居住了。他想給兩個寶貝孩子更開心、舒適的生活，所以郭先生和太太討論後，決定要把這段時間的努力存下的積蓄用來買他們的第一間房。

但在南港看了十幾間房後，發現房子不是價格超出預算，就是生活機能不符合它們的需求，很多間房的採光跟格局都不好，讓他們怎麼看都不滿意。 因緣際會下我認識了郭先生，聽到了他的困擾後，我就向他推薦汐止這個地方。在新台五路一段附近有個不錯的新建案『合康雲極』主打全齡化社區，擁有多項休閒公共設施，像是泳池、閱覽室、健身房等設施，可以滿足各個年齡層的需求，因為郭先生工作忙碌，能陪孩子的時間不多，像這樣的規劃就很符合他在家也可陪孩子同樂的期待。

原先郭先生只打算買三房，但考量到長輩可能會常來訪，所以我建議他參考四房，把未來的需要一次準備好，往後生活會更輕鬆。和他認真聊過規劃後，他很快就下了決定，現在郭先生一家人就等年底新建案完工，準備帶著孩子們享受新生活。

「合康雲極」4房實品屋實景 讓人口較多的家庭也能有舒適的生活空間 圖／合康雲極 提供 分享 facebook

找到好房，打開你的美好生活

『合康雲極』鄰近台鐵、國道、汐止重要道路及新台五路商圈；背倚大尖山、新山夢湖、秀峰瀑布，在將近3000坪的基地中，規劃千坪的雙中庭花園，回家就能感受到走入自然的慢活清幽，是難得享有都心之便與自然景觀的綠意社區。

「合康雲極」全齡化公設貼心規劃 讓回家就像渡假般輕鬆 圖／合康雲極 提供 分享 facebook

十多項貼心的休閒設施規劃，讓一家大小不用出門就能享有渡假般的愜意時光，再從建築結構來看，合康雲極採用EDS制震系統，制震數達6級以上，基地每柱基樁深入岩盤2公尺，防止土壤液化問題，安全工法嚴謹縝密，是可以安心寄託家人未來的住所。如果近期有買房規劃的消費者，建議可以多把握時間前往汐止看看，參考現下最符合現代居住趨勢的全齡化社區！

「合康雲極」目前已全新落成，高CP值的居家環境吸引不少台北客移居 圖／合康雲極 提供 分享 facebook

【合康雲極】

接待中心：汐止區新台五路一段240號(汐止區公所旁)

洽詢電話：02-8646-3777