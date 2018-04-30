向老屋斷捨離，汐止雲極給家人全新生活！

2018-04-30 11:00 文 合康雲極 提供



圖／合康雲極 提供 分享 facebook

我們一家三口租在大安區屋齡已有40多年的老公寓。選擇租在這裡，是因為這裡租金一個月只要兩萬，恰好離上班地點很近，附近還有公車站，方便女兒搭公車上學。

但這間老房子的格局狹長，除了客廳，家中其他地方的採光都很差，連白天也一定要開燈，所以濕氣很重，衣櫥都發霉了。只要一開窗，車輛廢氣跟鄰居的炒菜味就會飄進家裡，把客廳弄得都是灰塵與油煙味。再來，房子前面就是大馬路，每天都車水馬龍，汽機車嘈雜的引擎聲，即使窗戶關起來聲音還是不斷透進來，女兒常抱怨馬路噪音讓她無法好好靜下來專心複習功課，所以總是在圖書館讀書讀到很晚才回家。

對於無法讓老婆跟女兒有個好的生活環境，心裡很過意不去，覺得沒好好照顧她們，因此這幾年來，我一直努力工作存錢，就是為了讓她們可以擺脫這間老房子，搬到一個更舒服、更開闊的家！

就在今年，我終於存夠買房基金，可以開始看房子了！但是，在台北市看了幾十間房子後，我跟老婆的心情，就從一開始的興奮，逐漸轉為失落，新建案開價一間比一間貴，連條件普普的中古屋也居高不下！

有朋友知道我看房的狀況後，跟我說不如去汐止看看，他們家親戚最近有在汐止買房，環境跟房子都很不錯。

周末我就帶著老婆去汐止找朋友了，反正從大安到汐止很近，走國三只要20多分鐘。到了汐止後，才發現原來汐止居然這麼熱鬧！一路上有大型購物中心、美式賣場、麥當勞、康是美、85℃、全聯、銀行…超級方便的！

現在的汐止擁有媲美台北市的生活機能，但房價卻相對親民許多 圖／合康雲極 提供 分享 facebook

跟朋友會合後，我才知道他幾年前就搬到了汐止，一個叫做『合康東極』的社區，而他想介紹給我的，則是同一間建設公司所蓋的新建案『合康雲極』，就在朋友家社區的旁邊。

到了銷售中心後，接待我們的小姐非常有耐心，先了解我們的買房需求，以及現在遇到的生活困擾，非常詳細地幫我們介紹『合康雲極』的格局規劃，並在我們有初步的認識後，帶著我們去基地現場看屋。

原來，合康雲極就在新台五路旁的支線道路裡，只是拐了一個彎，雲極周圍的環境，卻寧靜的跟外面的大街宛如兩個世界。

全新落成的【合康雲極】，亮眼的外觀吸引不少汐止當地居民熱切詢問 圖／合康雲極 提供 分享 facebook

接著，我們看到一片綠色莊園，中間還有三棟像飯店的建築閃閃發亮，非常開闊大氣！跟著銷售人員走了一圈後，發現雲極不只有規劃大面積的庭園，還有許多貼心的公共設施，老少咸宜，真的就像銷售小姐形容的一樣，是個從0歲到100歲都適合居住的全齡化社區。

其中，我最期待健身房和游泳池，自從開始工作後，我就很少在運動了，但是在雲極，不用出門就能跑跑步、做做重訓，真的好方便！而且朋友說附近還有國民運動中心，可以打球跟攀岩，走路五分鐘就能到，不用為了出門運動，還要開車找停車位！

進去實品屋後，每間房間的採光都很好，卻不會熱，銷售小姐說這是安裝了Low-E玻璃的關係，可以調節室內溫度，並反射大多數紫外線與紅外線，即使拉開窗簾也不會刺眼。另外，還有個貼心規劃，就是「單層排氣系統」，能把浴廁和油煙廢氣即時排至屋外，因此不會聞到別人家裡的油煙味或異味。

【合康雲極】單層排氣的貼心設計，免於別家住戶的異味飄進家中 圖／合康雲極 提供 分享 facebook

合康雲極後方就是汐止人的後花園「大尖山保護區」，只要坐在家裡，就可以看到大尖山風景，若是假日想要郊遊，大尖山登山步道、新山夢湖、秀峰瀑布就在附近，戶外出遊根本不用上高速公路等塞車。

我跟老婆看了幾十間房子，從來不敢看大型社區的新建案，因為這真的不是我們一般家庭能負擔的，但當我跟銷售人員詢問房價後，真的徹底嚇到我了！這麼好的社區，竟然不到大安區一半的價格！

我和老婆只考慮討論兩天就決定下訂簽約，我終於實現長久以來的願望，給家人一個明亮舒適的家了！

【合康雲極】2+1房實景，提供家庭空間使用多元彈性 圖／合康雲極 提供 分享 facebook

【合康雲極】

接待中心：汐止區新台五路一段240號(汐止區公所旁)

洽詢電話：02-8646-3777