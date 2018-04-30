相忍為夢想，汐止買房實現大確幸！

2018-04-30 11:00 文 合康雲極 提供



圖／合康雲極 提供 分享 facebook

我和老公一直夢想著有個屬於自己的房子、我們的家。搬來北部今年已經第三年，記得剛離開台東時，我們約好第五年就要在台北買房。為了實現這個願望，我們選擇先到汐止租房子，找到一萬元內的8坪套房。

這幾年，他戒掉飲料和菸，我忍住不買衣服，朋友出國玩，我們留在國內加班，雖然感到辛苦，但看到房價一漲再漲，我們都覺得快點存到買房金最要緊。我們這些年住在汐止，最清楚汐止的交通和生活機能越來越發達，可以說一點也不輸給台北市區。今年汐止推出好多新建案，我們就利用假日去賞屋，希望快點找到中意的房子。

近年躍升置產熱點的汐止，發達的生活機能不亞於台北市 圖／合康雲極 提供 分享 facebook

第一個建案靠近大尖山山坡，我很喜歡在家就能看見山，但聽銷售人員介紹後，老公的臉就垂下來，他小聲跟我說：「好像蓋得不夠安全耶……」，最讓我們在意的，是這棟建築沒有特別採用制震工法，辛苦買到的家當然要越穩固越好，何況台灣地震這麼多，沒有安全制震保障的家就不列入考慮了。

第二個建案的基地有一千坪左右，建築外觀也滿漂亮的，但發現這建案單層就規劃了10戶，戶數過多……我擔心以後人多出入複雜，也怕鄰居一多難免會有幾家合不來，人說「千金買厝，萬金買到好厝邊」，雖然房子美，但我和老公還是先把這個選項收進口袋，繼續參考其他建案。

第三個建案主打水景庭園，地點也還不錯，離購物中心和Costco都很近。這個建案基地約兩千坪，是我們目前看到基地坪數最大的，但建蔽率也是最高的，有33%，整個社區感覺好像蓋滿了房子，顯得有些擁擠。

此外，一樓有出租店面空間這點讓我很介意，我和老公都希望是純住宅的社區，比較不會影響到居住品質。

看了數個建案後，我們找到鄰近新台五路商圈和大尖山自然保護區的建案『合康雲極』。

一到接待會館，銷售小姐就親切地帶我們去看即將完工的社區，我和老公一看到像豪宅的建築外觀就被迷住了，既大氣又雅緻，讓人覺得住在裏面也會變得有氣質。

外觀大氣又優雅的【合康雲極】已全新落成 圖／合康雲極 提供 分享 facebook

銷售小姐說『合康雲極』的基地將近3000坪，但建蔽率只有27%，建商預留了千坪空間打造成雙中庭花園，剛好最近樹木和一些花草植栽都已經種上去了，中庭花園猶如從大尖山綿延下來，茂盛綠景環繞在雲極社區前後，讓房子就像住在森林裡。

她告訴我們，合康雲極是全齡化社區，考量到每個年齡層的需求，規劃多項豐富公設來滿足每位家庭成員，

有千坪中庭花園、綠色休閒步道、泳池、SPA池、健身房、瑜珈教室、KTV、閱覽室、兒童專屬遊戲區、廚藝教室……，老公聽到有KTV、健身房和游泳池就笑到合不攏嘴，假日都可以不用出門，就能在家享受這些設施。

因為前幾次經驗，我們參觀實品屋時不只看外觀，也特別注意戶數、格局、採光，所幸，雲極單層樓只有四戶，室內格局很方正，每個房間都有對外窗所以採光非常好，窗戶是採用Low-E強化玻璃，所以陽光照進室內一點也不會刺眼或感到悶熱。

【合康雲極】2+1房實品屋現場實景 圖／合康雲極 提供 分享 facebook

銷售小姐說：「合康雲極是制震宅，意思是建築團隊在安全工法方面下了很多功夫，不只地基基樁深入岩盤2米深，更採用EDS制震技術，即使遇到6級地震也不用擔心！」。

【合康雲極】採EDS制震壁，耐震度可達6級 圖／合康雲極 提供 分享 facebook

我們又陸續看了幾個案子，但比來比去還是認為雲極最好，所以我跟老公討論後決定趕緊簽約付訂金，以免我們喜歡那個36坪2+1房的戶型被訂走，想說買個兩房，等搬進新家後，計畫來個孩子，讓我們的家和人生更完整！

【合康雲極】

接待中心：汐止區新台五路一段240號(汐止區公所旁)

洽詢電話：02-8646-3777