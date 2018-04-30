走進宜居汐止 合康雲極就是我們的理想好宅！

2018-04-30 11:00 文 合康雲極 提供



圖／合康雲極 提供 分享 facebook

我今年已48歲，和老公一起做化妝品批發，經常要出國批貨，為了方便跑機場，我們選擇租房子在松山區。但有了點年紀，工作體力大不如前，每次從機場拖著一大堆行李回家，多希望打開家門就能看見一個明亮舒適的空間，就像國外的飯店，讓我們可以把累積數天的疲憊好好卸下，徹底放鬆一番。

但在台北市的精華區，我們只租得起老公寓的二樓，每一扇窗都向著對面住戶的窗台，即使白天也照不進陽光，家裡常常感覺很擁擠昏暗，住久了，整個人好像也變得無精打采。

所以，我和老公決定要找一個舒服的新家，作為我們努力工作幾十年的犒賞。不過北市房價高漲，怎麼看還是只能負擔跟租屋處相似的老屋。正當我們為找房子之事苦惱不已的同時，我的姊姊和姊夫在汐止買房，當她得知我們還在找房，馬上就說要帶我們去她未來的家—「合康雲極」看看。

「合康雲極」位於汐止青山特區，為當地新興優質社區。 圖／合康雲極 提供 分享 facebook

我印象中的汐止，交通跟生活機能似乎跟台北市有滿大差距的，沒想到『合康雲極』周邊就像台北市區般方便，而社區規劃好像豪宅一樣，而姊姊買的房子大約40坪，採光通透明亮，從13樓的陽台上還可以看到汐止大尖山的山景。

「合康雲極」有汐止大尖山圍繞，在大自然的擁抱下，讓生活得以紓壓、樂活。 圖／合康雲極 提供 分享 facebook

「合康雲極」社區內規劃了室內泳池、閱覽室、健身房等多項設施，豐富的程度可媲美我們在國外住的飯店設施，其中讓我最驚喜的，就屬SPA池和瑜珈教室了，如此一來周末就不用出遠門，在家也能到SPA池好好享受，還可以做瑜珈舒展筋骨，維持身體健康。

在近3000坪的社區裡，用千坪空間打造成中庭花園，就像住在一片綠色莊園之中，結束忙碌工作，在綠林簇擁的花園散步，好好沉澱一天的疲累，就覺得非常紓壓，不得不說『合康雲極』的公設規劃，讓在家就像在渡假一樣。

姊夫說，會決定買在汐止，主要是這區的交通已經很成熟，不只近台鐵、高鐵、國道，附近的環東大道還能直通信義區，最重要的是，從家出發到機場只需20分鐘，要通勤、出國都很方便。

我好奇這樣條件的房子要準備多少錢，沒想到，只要台北市的三分之二價格，而且房子又新規劃又好，比我們過去找的那些老屋好太多了。

「合康雲極」生活機能應有盡有，完全滿足日常需求。 圖／合康雲極 提供 分享 facebook

『合康雲極』就在汐止新台五路商圈旁，開車到iFG遠雄購物中心、Costco、家樂福只要5分鐘，而社區周邊也是走路約5-10分鐘就能到汐止區公所、銀行、郵局、全聯超市、全家、7-11、屈臣氏，要採買日常用品、處理生活事務都非常方便。『合康雲極』採用EDS制震系統，搭配完善的安全建築工法，最高能承受6級地震，每層配有當層排氣系統，有了住宅安全與空氣品質的保障，我想住在這邊是最安心的選擇。有姊姊夫妻的推薦，加上建商的優良評價，我和老公已經決定要和姊姊做鄰居，有空可以相約運動爬山，享受被自然環繞、健康舒心的「渡假生活」。

「合康雲極」室內格局的實用規劃，讓空間得以發揮高坪效。 圖／合康雲極 提供 分享 facebook

【合康雲極】

接待中心：汐止區新台五路一段240號(汐止區公所旁)

洽詢電話：02-8646-3777