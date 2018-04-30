『合康雲極』讓我一次買房到位 三代幸福！

2018-04-30 11:00 文 合康雲極 提供



圖／合康雲極 提供 分享 facebook

我從事生技工程，結婚之後就一直住在台北市。自從兒子出生後，為了給孩子衣食無憂的生活，我更專注工作，加班變成家常便飯，回到家累得沒辦法好好陪伴家人。除了錯過了兒子的成長，上次過節回家，也發現爸媽老了許多，我不禁想，孩子寶貴的童年還剩幾年，而年近七十的爸媽，還能維持健康活力到什麼時候呢？

對家人好是等不得的，這個念頭讓我下定決心要找到能圓滿團聚一家幸福的房子！

住在台北市區即使方便，但擠在20多坪的老公寓裡，沒辦法給孩子盡情玩耍的空間，也無法將年邁的爸媽接過來同住。為了讓爸媽舒服享受退休生活，也想給兒子資源完善的成長環境，為此，我和老婆準備了一筆買房金，著手尋找我們心目中的家。我們注意到汐止近年發展迅速，尤其在員山子分洪道建成、高鐵南港站開通、IFG遠雄購物中心進駐後，大幅提升汐止的生活機能，成為新崛起的宜居城市，未來潛力似乎值得期待。

更讓我們驚喜的是，今年汐止有一個基地近3000坪的新建案『合康雲極』，主打全齡化社區，還打聽到這個新建案的建商早已在當地蓋了前兩期建案『合康晶站』、『合康東極』，社區評價都相當好，事不宜遲，我們馬上約時間看房子。

外觀氣派猶如五星渡假飯店的「合康雲極」已全新落成，吸引不少換屋民眾前往賞屋 圖／合康雲極 提供 分享 facebook

『合康雲極』與新台五路商圈、汐止區公所、汐止國民運動中心大約５~10分鐘路程，因為沒有直接面對大馬路，社區雖鬧中取靜，但也有市區便利生活機能，能讓我們輕鬆購足一家大小的生活所需。

帶我們了解合康雲極的銷售人員告訴我們，全齡社區的用意就是要能照顧到0-100歲的住戶，因此設計團隊規劃了千坪雙中庭花園、交誼聽、閱覽室、泳游池、健身房、媽媽教室、KTV和親子遊戲區......，多項豐富的休閒設施，讓不同年齡的每位家庭成員都能使用適合自己的設施，輕鬆享受如渡假般的居家生活。

在『合康雲極』所在的青山特區有青山中小學，聽說家長對學校的新式教育方針評價都非常好，是這一帶家庭的教育首選，尤其從雲極只要走5分鐘就能到達學校，就算讓兒子自己上下學我們也能安心，住在這裡，我們就放心讓兒子接受優質教育，完全不用擔心就學問題。

青山中小學為汐止當地知名優質學區，與「合康雲極」僅約5分鐘路程 圖／合康雲極 提供 分享 facebook

『合康雲極』的位子不僅鄰近精華商圈、優質學區、自然綠景，連交通機能也非常完善，從家走到台鐵汐止站或汐科站大約10分鐘，搭到高鐵南港站只要8分鐘，若是自己開車，接附近的環東大道到信義區也不用半小時，我要到市區上班通勤也很方便。最後，我跟爸媽討論決定在『合康雲極』各買一間房，不僅爸媽與我們的居家空間更寬敞，又可以在同社區互相照應，一家人團聚生活。

「合康雲極」規劃多項休閒設施，滿足不同年齡層使用需求 圖／合康雲極 提供 分享 facebook

爸媽中意2房格局，他們覺得30坪的家對兩人生活來說剛剛好，要放腳踏車和登山裝備都很夠用。

我和老婆則希望，除了主臥跟小孩房，家裡還可以再多一個房間讓我們運用，因此，我們選擇約36坪的2+1房，多的房間預計打造成書房或工作間，遇到朋友來訪需要過夜，也可以先當作臨時客房使用，就算以後兒子想要學繪畫、樂器，家裡也有空間讓他盡情學習。

「合康雲極」擁有多種房型選擇，讓不同人口數的家庭都能找到合適的戶型 圖／合康雲極 提供 分享 facebook

上個月我們已經完成簽約，預計今年6月交屋，去看房子的時候建築外觀大致上都好了，乍看之下還以為是五星級飯店，建築設計氣派又典雅，使整個區域都亮了起來，非常漂亮！還見到樹木和綠色植栽種上去，廣闊的中庭就像是森林莊園環繞著我們的家，光是靜靜看著就感到身心放鬆，想到以後回家就像走進森林中的渡假飯店，讓我們一家人都很期待！

【合康雲極】

接待中心：汐止區新台五路一段240號(汐止區公所旁)

洽詢電話：02-8646-3777