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數百移英港人聚首倫敦 燭海悼念六四

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倫敦週五晚（4日）先後有兩場悼念六四活動，頭場在李斯特廣場，之後一眾港人移師至中國大使館外的集會。圖／德國之聲中文網
倫敦週五晚（4日）先後有兩場悼念六四活動，頭場在李斯特廣場，之後一眾港人移師至中國大使館外的集會。圖／德國之聲中文網

倫敦週五晚（4日）先後有兩場悼念六四活動，頭場在李斯特廣場，之後一眾港人移師至中國大使館外的集會。由於英國仍維持部分社交限制措施，出席民眾都戴上口罩防疫。縱使沒有高唱自由花，但參與者叫喊口號，舉起手上燭光照遍英倫街頭，以證維園燭光不滅。

大會在中國大使館的對街掛起「毋忘六四」的標語，並邀請嘉賓逐一發言，當中包括獲英國批出難民庇護的羅冠聰。當年曾以學聯常委身份參與六四維園集會，如今身處異地的他指，縱使港府打壓禁止港人在維園點起燭光，市民以手機亮燈照遍整個城市，證明香港人在自己崗位做事，為信念爭一口氣，呼籲在英港人也秉持信念。「要對得住所有在監獄、或在香港面對壓迫、受苦的人，最對得住就是要守住我們僅有的自由，我們要在新的國度創造新的歷史、新的回憶。」

流亡民運人士王超華籲港人堅持信念

發言的也包括八九民運人士王超華，她當年是中國社會科學院研究生，學運期間擔任北京高校學生自治聯會常委，以及與中央政府之學生對話團成員，至當年6月3日因過勞而撤離廣場送院。六四後，王被北京列入通輯學生名單，及後獲香港黃雀行動營救，前赴美國。

居於美國加州的王超華，今年因為疫情留在倫敦參與六四晚會。她接受訪問時形容今日大批港人移居英國情況，令她回想自己當年流亡的體會，有感對不起留守的人。「那些天安門母親，他們家庭破碎、站出來以後受到更大壓力，每年都是這樣，而我在外面。但那些無名的、上千人仍然在等待審判，如果其中有一、兩個是你朋友，你會怎樣？」

她續說：「第一、二年，你會覺得非常挫敗，你會覺得是對你的一個挑戰，你是不是有對正義的信仰，是不是願意守護自己對人道的信仰，你願意的話，就要堅持。」

出席者大多為BNO簽證移英港人

往年曾被批評行禮如儀的維園燭光晚會，如今卻成禁忌，身在英國的港人更把握自由站出來，當中不少是一家老小、申請BNO簽證近期移居英國的港人，因此集會參與人數較往年多，部分人更從曼徹斯特、伯明翰到場出席。

半年前移居倫敦的伍先生，與妻兒及其他親戚一同參與集會。他表示，自小就有跟父母在香港出席六四維園晚會，斷斷續續參與十多年，眼見新聞上遠方的家鄉失去集會自由，身在海外更有責任傳承。「香港如此下去，我估三年內所有反對聲音都消失，面目全非，所以身在英國要盡做，行禮如儀都要做。」

同樣是以BNO簽證移民英國的陳太，與丈夫及14歲大的女兒，過去多年都在香港參與六四晚會，即使如今身在倫敦，也預先記好日子，帶備蠟燭作每年的行常悼念。她坦言，香港人在打壓下仍心不死上街悼念，令人感動，「所以我們在安全的地方要堅持，若果這樣都不出席，就真是枉為人。」

剛以LOTR(酌情入境 Leave Outside the Rules)入境英國一個月的譚小姐指，因為珍惜自由而繼續出來發聲，「要跟香港人說，我們不是放棄香港，參加集會是支持香港。」而從伯明翰乘坐兩個多小時火車到倫敦的張小姐（化名）則稱，六四事件的確在三十二年前曾發生過，不能磨滅，既然香港未能如常集會，海外港人要延續。但她也擔心在國安法下的紅線難以觸摸，即使在英國參與集會也有所顧忌。

集會期間，有兩名身穿全身黑衣的人士焚燒一面中國國旗，並高叫口號。亦有示威者走到中國大使館門外高舉港獨旗幟。期間有數名警員在場戒備，但未有行動。

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本文章由德國之聲授權提供】

英國 倫敦 六四 香港

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