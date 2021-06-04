六四32周年：台灣紀念活動首見「奶茶聯盟」

因香港及澳門今年禁止舉行紀念六四學運的燭光晚會，因此華人地區唯一能在6月4日自由舉辦悼念六四活動的只剩台灣。然而，今年因台灣新冠疫情嚴峻，目前禁止戶外10人以上聚會，主辦單位在台北自由廣場設立了六四小型悼念亭，縮小規模，限制獻花人數，而悼念晚會則改為線上舉辦。

悼念晚會由台灣華人民主書院主辦，親歷六四的流亡歷史文獻學者吳仁華丶吾爾開希丶藝術家巴丟草等人會發言，台灣政治人物立法院長游錫堃丶立法委員林昶佐丶邱顯智等人也會參與。線上晚會將與在美國的非營利組織「人道中國」串連，加入全球串連悼念24小時的行列。

台灣政治人物也在6月4日這天，紛紛在社交媒體上發表相關言論。台灣總統蔡英文在臉書寫道「懷抱著相同信念的人們，更要互相扶持。」她表示，台灣人也不會忘記，32年前的這一天，在天安門廣場上犧牲的年輕人，以及過去年復一年，總是透過燭光悼念六四的香港朋友。她寫道：「永遠不會忘記歷史上的這一天，更會緊緊堅守著信念，不因風雨而動搖。」

台灣前總統馬英九則在其臉書上寫道：「32年來我一直建議大陸，要真誠面對丶平反『六四』這個歷史創傷，兩岸才能大幅拉近彼此距離，不會越走越遠。」他表示，希望台灣早日走出疫情，跟上世界復蘇的腳步，兩岸也盡早恢復交流。只有兩岸人民交流，不再相互敵視，兩岸才有未來。

「奶茶聯盟」參與六四紀念活動

今年參與的組織中還包括在台灣的泰國和緬甸組織，他們以組織身份參與六四悼念晚會，並將在悼念晚會上發表演說。這也是首次有與泰國丶香港和台灣等網友為反對北京而發起的「奶茶聯盟」相關的組織參與台灣的六四悼念活動。

台灣推動泰國民主聯盟 （Taiwan Alliance for Thai Democracy）發言人，在台灣留學的Phisut Detkhunthod（範偉明）向德國之聲表示，泰國去年的學生運動，是反對獨裁的軍政府，要爭取民主自由，因此在六四這天，希望能一起反對獨裁政府，這是不分國籍的事。

範偉明認為，獨裁政府對待人民的方式都有特定模式，像泰國1973年的學運，軍方出動坦克丶直升機采取血腥暴力鎮壓，造成嚴重傷亡。他說：「我們必須記住這些無辜犧牲的人，並持續為他們的理想努力，六四天安門事件也一樣。」

範偉明接受德國之聲訪問時說，若不紀念六四並舉辦悼念活動，持續為人權發聲，「那他們不就白白犧牲了嗎」？他解釋，泰國人普遍對於六四事件其實了解不深，因為泰文資訊對六四事件僅簡單描述，到台灣後，他閱讀英文內容及和台灣朋友討論後，才更深入了解。

共同舉辦台灣六四紀念活動的台灣人權促進會，其秘書長施逸翔表示，正因為32年前中共選擇以血腥鎮壓結束天安門學運，「抗中」已經不是中國或兩岸三地的事情，而是成為國際社會越來越鮮明的戰線。

他指出，作為這條抗中戰線的人權軸線，必須串連所謂的「奶茶聯盟」，與香港人丶新疆維吾爾人丶緬甸人丶泰國人等，一起共同並肩對抗各地極權政府。

在台緬甸人：「東南亞必須團結抗威權」

參與六四線上悼念晚會組織之一，Myanmar generation Z taiwan的發言人張如明向德國之聲表示，六四關乎人權，而在緬甸根本沒有人權可言。

今年發生的軍事政變和示威抗議，造成許多民眾死傷，讓他更深刻體驗到「民主與人權的重要性」，因此會為了民主及人權而參與六四悼念活動。

今年2月，緬甸發生政變後，相較於西方國家，中國以「不干預內政」而不願批評丶譴責軍方行動，這也使當地中國大使館和企業成為緬甸人抗議對象。在台灣留學的緬甸人張如明指出，很多緬甸人都認為中國暗助緬甸軍方，因此他也希望透過六四紀念活動，要求中國尊重各國主權。

中國駐緬甸大使陳海2月接受媒體采訪時，表示中國支持緬甸軍方的說法都是謠言。

張如明向德國之聲表示，在台灣社會可以自由發聲，他很多在緬甸的親戚朋友，都遭受極權政府的打壓，因此他希望能為在緬甸的人發聲，「東南亞人權團體要團結起來，要求極權政府丶中國政府，尊重人民及重視人權。」

張如明在緬甸時，已經對六四事件有所了解，到台灣後他也連續兩年參加在台北的六四悼念活動，他認為關注人權和民主的人都必須了解六四。

泰國學運組織發表六四聲明

去年，為紀念六四曾在中國駐泰國大使館外發放天安門事件餅干的泰國學運領袖秦聯豐(Netiwit Chotiphatphaisal)，向德國之聲表示，今年他也會到中國駐泰大使館紀念六四，這已經是他連續第五年在這天到使館抗議。

他說，泰國人必須要團結抗中，因為中國打壓人民自由，不僅是針對中國內部。他解釋：「泰國軍政府與中國政府關系密切，因此可能有樣學樣，打壓人民的自由思想，」因此必須團結反對中國威權政府。

秦聯豐2016年曾邀請香港社運青年領袖黃之鋒至泰國演講，泰國官方卻以未知理由將黃之鋒拘留並遣返，事後秦聯豐則應黃之鋒邀請至香港交流。

泰國奶茶聯盟成員Nanthida and Luise接受德國之聲訪問時表示，泰國人意識到中國對泰國的影響，如政治干預丶環境和經濟。他們寫道，天安門事件是中國歷史，鎮壓導致抗議大批民眾被捕，與泰國情況類似，「這是政府的可恥行為，不應得到原諒」。他們表示，雖然今年6月4日因疫情無法舉辦紀念活動，但他們會通過社交媒體上發布#MTAForTiananmen的連署活動，來紀念在六四學運中逝去的人。

泰國有大學學生會在6月4日發表聲明。德國之聲取得泰國朱拉隆功大學針對六四發表的書面聲明。內容譴責中國政府不承認這場悲劇，且不斷地侵犯人權的行為。並稱「為了紀念天安門事件32周年，我們紀念那些勇敢的民主示威者，他們毫不畏懼地公開反對不民主的政權。」

聲明中強調，在認知六四發生的同時，各界也得了解泰國政府正向類似中國的獨裁主義傾斜。「自2020年以來，許多支持民主的泰國公民，以和平抗議的形式行使他們的權利，要求充分的民主和自由，卻一直面臨政府不符比例原則的暴力」。

泰國2020年7月爆發學運浪潮，並發生多次警民沖突，軍政府曾動用水炮車丶催淚瓦斯及防暴警察，但否認向示威者發射實彈和橡膠子彈。

作者：李宗憲

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