中共騷擾外媒 阻止報導天安門事件

2019-06-05 17:11 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



外媒在中國採訪天安門紛紛被管制！近日頻傳中國政府頻頻對報導天安門事件的記者騷擾：哥倫比亞廣播公司新聞網特派員巴默被拘留6小時，還有路透社有關天安門的9則新聞都被屏蔽，連國外都看不到。這讓外界擔憂，中國政府持續不肯面對六四事件、加強管控下，境內的不人道、專制等問題恐將更嚴重。

根據《破壞者新聞網》報導，巴默冒充遊客，和同僚進入管制嚴密的天安門廣場，她並在街頭向一些中國民眾展示六四事件照片，他們大都說認不出來那些照片是在那裡拍攝。幾分鐘後，巴默問一位年輕女子問題時，警員突然現身，將她和其他工作人員帶走，扣留6小時才放人。

另外，根據知名科技網《TechCrunch》報導，原本在中國可以自由觀看的CNN新聞網站也在最近報導有關天安門事件上，中國國防部長魏鳳和支持鎮壓等新聞時遭到封鎖。除了自己媒體不報六四以外，中共也對外媒封鎖訊息，不讓任何有關「六四」、「天安門」、「1989」等敏感關鍵字在網路上能被搜尋。

根據《華盛頓郵報》報導，美國國務卿龐培歐近日也針對六四事件發表強力的譴責，希望中共能夠坦承面對六四，並改善國內，尤其是新疆、西藏等地對當地人不人道的對待。不過中國外交部發言人耿爽受訪時反批龐培歐任意批評中國，干涉中國內政與宗教事務。

中國的人權狀況近年逐漸變差。根據《香港自由媒體》報導，資深記者露易莎調查60位記者，其中發現有45位記者曾在報導有關天安門事件時，遭到政府關切，比例也越來越高，露易莎甚至表示這樣的騷擾已經常態化，這也讓外界擔憂中國的人權、新聞自由正加速倒退。

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