特首避談六四：尊重「這個日子」活動

2019-06-05 16:50 世界日報 香港新聞組╱香港5日電



六四30周年，特首林鄭月娥昨早上被媒體詢問紀念六四時，沒有提及六四字眼，她表示，尊重市民的集會自由。

中央社報導，林鄭說：「這個日子很多人都有一個回憶，對香港政府來說，彰顯香港是自由的地方，希望當天如果有任何公眾集會，都在安靜、有秩序的情況下進行。」林鄭在簡短的回應中，完全沒有提及「六四」字眼。

報導指出，北京1989年的天安門民主運動，在6月4日凌晨以解放軍軍隊血腥鎮壓告終，中共稱此集會為「反革命暴亂」，至今未公開當年決策真相及問責、賠償。

香港儘管在1997年主權移交中國，但仍維持每年6月4日晚上在維多利亞公園舉行燭光晚會悼念六四罹難者。

港大生洗刷「國殤之柱」 另種方式悼六四

【香港新聞組╱香港5日電】

六四30周年，香港大學學生會一如往年，昨午在校園洗刷「國殤之柱」及重髹太古橋上的悼六四字句。學生會會長黃程鋒表示，不參與支聯會的六四晚會，是不認同其把「建設民主中國」包裝成港人責任，昨晚也沒有如往年般舉辦論壇。

明報引述港大學生會校園電視報導，「國殤之柱」刻上多個身軀扭曲、面容痛苦的人，象徵死傷者被血腥鎮壓，而太古橋上「冷血屠城烈士英魂不朽 誓殲豺狼民主星火不滅」兩句標語，象徵對民主薪火相傳的追求。昨日約有50名港大學生參與活動，較往年多。參與學生洗刷國殤之柱前，先為六四死難者默哀一分鐘及獻花。

對於多間大學學生會今年再次缺席維園燭光集會，大學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩稱，尊重到維園出席集會的市民，同時希望學界勇敢表達意見，以港人身分看待六四事件。

香港01報導，黃程鋒表示，洗刷「國殤之柱」是希望保留六四的真相，以及港大生追求民主、堅定不屈的精神。至於為何今年不辦論壇，他解釋過去論壇以探討香港前途角度出發，過往的討論已足夠，但不排除日後會再重辦論壇。