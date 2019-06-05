「天安門母親」祭拜罹難者 公安監控

2019-06-05 13:57 世界日報 北京5日電



天安門加強戒備 天安門母親赴萬安公墓拜祭 中央社 分享 facebook

4日是六四事件30周年，中央社引述自由亞洲電台報導指出，包括「天安門母親」組織發起人張先玲在內的十多名天安門母親，4日前往安葬部分六四死難者的北京萬安公墓拜祭，整個祭拜過程是在「公安安排下進行」，受到公安人員嚴密監視，且不准其他人參與及拍攝。

儘管如此，家屬們仍自行拍下祭拜及宣讀悼詞的過程，並由自由亞洲電台公開。

萬安公墓位於北京市西北郊的香山與頤和園之間，葬有袁力、段昌隆、郝致京、楊明湖、楊燕聲、王衛平、郭春、王楠等八名六四事件罹難者。

天安門母親在悼詞中提到，想不到當時的政府不僅不接受人們的忠告，反而調動野戰軍，殺害了手無寸鐵的愛國群眾。「我們永遠不會忘記那慘痛的時刻！永遠記住你們青春的身影！永遠會為了你們和那些無辜被害的人們而抗爭！」

悼詞指出，「今天我們要問問執政當局：現在到處都是『不忘初心』的標語口號，『初心』是什麼呢？」30年前在貪汙腐敗剛萌芽時，學生和民眾提出「反貪汙、反官倒」有什麼不對？為什麼要殺害他們？

悼詞說，執政當局現在又一再提出要「依法治國」。如果六四這件「國家犯下的刑事殺人罪」不能依法解決，誰又能相信「依法治國」這個口號？誰又能保證類似的慘案不會再發生？

悼詞提到，中國政府至今不敢面對、不敢回答家屬的訴求，30年來「裝聾作啞，掩耳盜鈴」。家屬們呼籲全世界有良知的人們、有影響力的人士、各國政要「都來支持我們的正義要求」，敦促中國政府和「天安門母親」對話，只有開啟對話之門才能解開歷史的癥結。