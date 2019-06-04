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陸民眾用飲料排出896430 網推可用「這個色」紀念64

2019-06-04 22:02聯合新聞網 綜合報導

網路上流傳一張用飲料排出「896430」的照片，寄寓1986年的六四事件。圖擷自...
網路上流傳一張用飲料排出「896430」的照片，寄寓1986年的六四事件。圖擷自／自由亞洲電台
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今（4）日是六四天安門事件30周年，中國大陸政府不只禁止民眾公開祭奠，還有消息指出，網路翻牆失效、私人訊息無法傳送出蠟燭等紀念照片。但網路上仍流傳一張用飲料排出「896430」的照片，寄寓1986年的六四事件。

《自由亞洲電台》報導，今日的北京天安門廣場四周有許多警車在旁待命，還有不少便衣警察監視路人，氣氛十分緊張。由於北京政府封鎖消息，雖然廣場有許多人在觀賞升旗儀式，卻不清楚那段歷史紀錄。此外，在今日大陸的很多翻牆軟件都失效，無法瀏覽境外網站，亦有不少網友試圖用「私人發訊息」傳送紀念六四的圖片也會失敗，所有敏感內容都會遭到封鎖。

不過在這幾日依然有人用較「隱晦」的方式紀念，有民眾在超市的貨架上，把貼阿拉伯數字標籤的飲料瓶按「896430」排列，還有湖南民運人士禁食24小時、遼寧有人以紙船載著蠟燭紀念六四，更有日曆巧妙的在6月4日註明「忌多嘴」，並補充「又是一個整數年份，稍有常識的人都會繼續悶聲」。

臉書粉絲專頁《靠北就可》也PO出一個綠色色票，稱「如何紀念六四又讓中共無法審查」，原來是利用RGB色彩模式的代碼「198964」暗喻。另外也有網友貼出，以CMYK色彩模式紀錄198964時，則會跑成紫色色票，網友笑稱「有種來禁綠色阿中共」、「你不要讓中共連紫色都禁」。

有日曆巧妙的在6月4日註明「忌多嘴」。圖擷自／自由亞洲電台
有日曆巧妙的在6月4日註明「忌多嘴」。圖擷自／自由亞洲電台
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網友貼出以CMYK色彩模式紀錄198964時，則會跑成紫色色票。圖擷自／靠北就可
網友貼出以CMYK色彩模式紀錄198964時，則會跑成紫色色票。圖擷自／靠北就可
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