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昔六四戒嚴部隊之一 李曉明：中國很多人以為是假象

2019-06-04 20:35台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

海外中國民運團體訪台，4日出席自由廣場的六四事件活動。(photo by 吳婉瑜...
海外中國民運團體訪台，4日出席自由廣場的六四事件活動。(photo by 吳婉瑜/台灣醒報)
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「我是6月5日進到天安門廣場…」曾為六四戒嚴部隊之一的李曉明4日在自由廣場哽咽的說，5日抵達時沒見到屍體也沒有傷亡，他是在2000年以後到澳洲念書，透過媒體才知道六四事件。中國民運人士齊家貞表示，台灣人民是勇敢的，好幾代人奮鬥而來的自由要好好守護。

中國民運團訪台

4日自由廣場上矗立一個巨型綠色坦克氣球，海外中國民運人士掛著「認識台灣民主人權參訪團」。齊家貞表示，台灣人可以免於恐懼的生活，要珍惜、要守護這份民主，台灣人民是勇敢的，是幾代人努力奮鬥而來的。她也提到，中共滲透台灣的情況很嚴重，呼籲台灣人民要投票給「敢向中共說不」的人。

「當你再次看到廣場上的氣球坦克，有什麼感觸？」李曉明受訪時沉默了許久，哽咽的說，他是6月5日進到天安門廣場，但屠殺事件是從3日晚上至4日上午開始，加上他的部隊從東邊往西邊走，5日他的部隊抵達時未見屍體，也沒看到任何傷亡。

李曉明：鎮壓是罪行

李曉明說，直到2000年後留學澳大利亞，透過媒體看到才知道這段歷史。他提到，在中國很多人認為六四事件是假象，但他說，只要上網便很容易看到各大外媒有影片和照片，這是血淋淋的事實。

羅文嘉：盼中國更民主

民進黨秘書長羅文嘉表示，從野百合運動開始，台灣與中共就走向不同的道路，當時國民黨順應民意進行民主改革，才有如今的總統初選，很多人也意外連國民黨都有初選制度了，他說，這就是民主。他強調，民主並不是從天上掉下來的禮物，是前人跌倒了又趴下去、趴下去又站起來所爭取的。

羅文嘉感嘆說，30年前如果中共不採取坦克鎮壓，和台灣一樣選擇民主道路，今天的中國會很不一樣，將在國際上受人敬重，但至今中共仍極力掩飾歷史。他提到，1989柏林圍牆倒塌，促使德國走向強盛和民主，他認為自由是唯一的道路，唯有中國更民主台灣才會更安全。

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