六四前夕北京地鐵又封了出入口 網民：原因心知肚明

2019-06-04 19:19 世界日報 中國新聞組／北京4日電



今天是六四天安門事件30周年，北京地鐵透過微博表示，自3日上午10時起，1號線木樨地站西北面的A1、A2以及B2出入口封閉，但未解釋原因。有網民指，北京地鐵部分出入口封閉的原因「心知肚明」、「此地無銀三百兩」。此外，外媒昨在中國外交部記者會上多次詢問六四相關問題，在會後的文字實錄全數被省略。

香港電台報導，北京地鐵往年的6月4日，西北面出入口都因為不同原因封閉，今年在在A出口旁邊的B2出入口亦都封閉。

六四事件發生時，在北京的軍隊經過木樨地入城，包括天安門母親發起人丁子霖兒子等多人在此喪生。丁子霖在2010年的6月3日晚上，曾在官方安排下，與亡夫蔣培坤到木樨地地鐵站外，拜祭兒子。

中央社報導，面對外媒問及六四事件相關議題，中國外交部發言人耿爽昨在例行記者會反覆以官方說法作答，耿爽宣稱，中共建政70年來發展「取得了巨大成就，充分證明中國選擇的發展道路完全正確」。而會後的文字實錄，與六四相關的問答內容則被全數省略。

耿爽在答覆時還聲稱，對於上個世紀90年代末發生的「那起政治風波」，中國政府「早就已經有了明確的結論」。之後，媒體再度問及當年在長安街上的「坦克人」下落，耿爽則稱不掌握相關情況。

外傳推特近日大量封鎖中國異議人士帳號，推特官方就此致歉的同時，還特別指出並非中國當局舉報所致，但因時間點敏感，仍遭質疑有中國因素。

被問及中方是否在背後施壓，迫使推特封鎖中國異議人士帳號時，耿爽稱，這個問題更應該去問推特公司，根據中方了解，推特公司已經就此做出了回應。

此外，在中國政府施壓下，金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）上周將其Eikon平台上和北京六四鎮壓30周年相關的路透新聞刪除。三名知情人士透露，由於控制網路言論的中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室揚言，路孚特若不照辦，將中止其在中國的業務，路孚特上周只好刪除了這些新聞。

知情者說，路孚特只打算在中國封鎖相關新聞，但在中國以外地區的用戶表示，他們也看不到這些新聞，原因不得而知。