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《北京觀察》雙重敏感…木樨地橋下 小黃花變紅花

2019-06-04 19:21世界日報 雲上風

上海這兩天比煩，搭乘地鐵運氣不好，就會遇到警察查手機，雖說手機裡不見得會被警察找到「敏感」的圖片和朋友圈裡的發言，但讓一個陌生人以不執何法的名義翻查特別私人的東西，沒人會說好舒服。

30年了，年年這兩天都是「敏感」日子，今年特別敏感，北京多個地點，特別是跟30年前那幾天有特別關連的地方，都增裝了監視攝像頭，那些地方的街頭巷尾，又滿布著便衣警察。

北京長安街西頭的木樨地，就是這樣一個敏感的地方，因為那是30年前的6月3日夜，大軍進城的一個主要路口。又因那裡有一間公安部的復興醫院，當年大軍從木樨地進城時，民眾和學生的死傷者首先被送到那間醫院，所以特別「敏感」。

這「敏感」可以舉個例子來說，一是木樨地橋下有塊綠地，以前種的是小黃花，這兩天有人路過，驚訝地發現那黃花巳經換種為小紅花了，不知是否因某種習俗相關連。6月3日這天，有位中年人騎單車路經木樨地，因其身著T恤上有八、九的字樣，被便衣警察截停，說是要強制性換衣才能走過。而不用猜測的「敏感」，是北京地鐵當局宣布，6月3日10時起，北京地鐵一號線木樨地站的三個出口封閉，要到另有通知時止，大概是怕民眾快速集結。

有人認為，北京如此緊張，是因今年是六四事件30周年。中國人傳統紀念某人某事，都是逢五逢十特別去紀念的，今年是「雙重敏感」，因為六四事件是30周年，按說是大紀念日子了。另一層「敏感」，是因現在正跟美國打架呢，當局怕在外有強敵之際，出現內亂，那就不僅是面子不大好看，一旦有事，結局也可能不好估計了。

北京警察六四
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