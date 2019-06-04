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記者看六四╱中國30年前喊安定團結 30年後維穩至上

2019-06-04 13:51世界日報 編譯黃秀媛／綜合3日電

AP：六四使 中國從團結變成穩定壓倒一切／華郵：六四成中國最大禁忌 網路搜尋全遭...
AP：六四使 中國從團結變成穩定壓倒一切／華郵：六四成中國最大禁忌 網路搜尋全遭封殺 大多數中國人不可能知道真相 美聯社
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1989年6月4日的天安門血腥鎮壓，使中國大陸過去10年在鄧小平領導下逐漸向外界開放的發展為之停頓。外資後來逐漸回來，經濟改革也持續進行，可是中國政治已根本改變。

紐約時報報導，六四事件後在21名遭通緝學生中名列第14號的王超華說：「1989年以前的官方口號是『安定團結』，鎮壓過後鄧小平強調『穩定壓倒一切』。新口號不再是針對社會，而是對黨…天安門是其中根源。」

鍾同仁 (Terril Jones)1980年代就是「美聯社」駐北京記者，經常報導美國企業在中國的投資發展；天安門民主示威和鎮壓過程他一直在現場採訪，一再聽到要他「把真相說出去」的請託。

2010年他再度奉派常駐中國，面對當地經濟蓬勃發展，百度、阿里巴巴和華為等中國品牌積極在海外擴展業務，蘋果電腦、耐吉、雀巢、豐田和賓士等外國品牌則把中國變成重要的國際市場。

外國記者能獲得的資訊比1980年代豐富得多，政府各部會都有發言人，雖然他們的談話經常閃爍其詞，各種統計資料應有盡有，只是真偽難辨。

同時，中國政府積極遏制國內的異議聲浪，封鎖西方大社群媒體，並阻止外國記者報導新疆各地的勞改營。

這種壓制新聞報導的做法，與六四當年北京當局沒有一開始就阻止數以百計記者到天安門實地報導民主抗議和鎮壓行動，一直到最後才把記者集體趕走的慘痛教訓有關。

六四之後中國最高領導階層重新清洗，許多主張改革的自由派被保守派取代，許多政治改革取消。中國國內安全機制力量急劇擴大，「維穩」成為最高原則。

華盛頓郵報也在六四事件30周年紀念前夕的報導中說，30年來中國當局從未准許正式調查天安門事件，教科書、媒體和網路提到六四的資料全部被刪除。

「六四事件」已成為中國最大的禁忌，網路以關鍵字搜尋「天安門屠殺」、「64」、隻身阻擋坦克車隊的「坦克人」等有關題材，都遭到封鎖。

華郵指出，當今國家主席習近平更加強控制權力，不可能進行有意義的政治改革；要求政治透明和負責仍遙不可及，而在此之前大多數中國人不可能知道真相。

六四天安門北京
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