專欄作家看六四：造就習近平 成封殺異議獨裁者

2019-06-04 13:52 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合3日電



「今日美國報」專欄作家路易絲‧布蘭森(Louise Branson)在回顧1989年在北京天安門廣場採訪的經驗時指出，六四事件過了30年後的今天，中國既沒有成為當時抗議學生夢想中的民主政體，也沒有回到毛澤東或鄧小平時期的共產黨高壓統治。

但她表示，如今領導中國的習近平，反而成為高唱民族主義的專制獨裁領導人的最新例子；為了繼續在位而改變體制、運用科技以壓抑政治異議，對外宣傳說法更常常與事實不符。

布蘭森在專文中提到，習近平可說以隱晦的方式與中國同胞敲定協議，也就是中國在他領導下將重回皇朝時代的榮光，並且讓中國成為全球獨霸的經濟體及大國，只是經濟考量與國家利益高於一切，特別是人權。

不僅如此，科技手段為習近平幫了大忙，可以封殺表達異見的政治聲音、以侵害隱私的手法監控中國民眾，同時維持官方說法。

舉例來說，中國操弄訊息與歷史的手法，讓更少中國人知道1989年曾在北京天安門廣場發生學生遊行及大屠殺，也不清楚今天官方在面積遼闊的新疆維吾爾族自治區設立多個拘留營，把成千上萬的人集中在那裡「再教育」。

布蘭森也指出，去年習近平設法刪除了國家主席的任期限制，也小心維持他的形象；他對任何個人負面宣傳非常敏感，因此西方知名卡通角色小熊維尼(Winnie-the-Pooh)的中文名稱，因為有些部落客將習近平與體態渾圓的小熊維尼相比，在中國多個社群媒體網站被封鎖。

1989年在北京採訪時，布蘭森是英國「周日泰晤士報」(Sunday Times)的北京特派記者，在學生占據天安門廣場的示威期間，她甚至還帶著才出生不久的兒子湯姆去採訪，因為在六四之前的幾周，廣場上的氣氛非常平和，甚至歡樂，沒有人知道看後來會發生武力鎮壓的慘事。

「小湯姆現在30歲了，他有幸成為美國人、住在美國、學習美國歷史與憲法，與其他身為美國人的基本觀念。」布蘭森寫道，「但他這一代現在要面對的問題，在30年前看來似乎很荒謬，也就是他們能否為美國奮戰、不要跟從習近平的中國趨勢，而不是美國要跟著中國走。」