六四事件30年 讓中國經濟起飛？ 讓共黨專權腐敗？

2019-06-04 13:55 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 ／紐約報導



1989年天安門屠殺事件30年過去了，當年中共武力血腥鎮壓要求民主改革大學生的理由之一是要維持穩定，有穩定才有發展；中國國防部長魏風和上周在新加坡出席會議時還表示，六四事件是「政治動亂」，「中國採取果斷措施，制止並平息動亂，保持中國穩定」。

魏京生：經濟起飛，全靠百姓辛勤工作

如今回顧「六四」事件，中國經濟的成展快速，似乎社會上出現了「沒有『六四』、就沒有如今的經濟增長」的評論說法；但民運人士魏京生表示，絕非六四鎮壓才造成如今中國經濟起飛，中國能夠有如今的發展，全靠老百姓辛勤工作。

魏京生認為，若中國走向民主，整體發展會更正常，美中貿易戰對中國在法治、貿易上都會產生影響，這樣影響可能會促進中國進行新一波的民主化，「我們都很期待。」

劉建國：沒有六四，中共反而容易治理

中共前第38軍軍長徐勤先在「六四」事件時抗命開槍鎮壓，他當時的司機劉建國在2017年舉家出逃至美國；劉建國認為，當年的鎮壓把中共推向懸崖邊。

「沒有六四鎮壓，中共反而更容易治理中國。」劉建國表示，過去鄧小平以「經濟建設」為治國中心，若沒有六四事件，政府更能夠按照他們的想法改革、改善人民的生活，但六四後造成的中共黨內思想的混亂，也摧毀了中共本身的信仰，為了拉攏人心，中共只能提供官員好處，加深貪污的情況。

王軍濤：絕對權力，將導致絕對的腐敗

哥倫比亞大學政治學博士王軍濤表示，就經濟面來說，六四前後中國的發展速度並沒有太大區別 ，「只要有民間活力就能夠發展」，但由於六四後共產黨壟斷高度權利，導致發展更腐敗、不公正，「絕對權力將導致絕對腐敗」。

他說，中國發展即便沒有六四鎮壓，像89年這樣的情況一定還會出現，「因為人民不可能在經濟上有活力、有自信之後，不想在政治議題上表達意見。」

呂京花：經濟崛起，不會忽略渴望民主

當年北京工人自治聯合會核心成員、現為在紐約的中國民聯副主席呂京花對中國現況感到擔憂，人民不會因為經濟崛起，就忽略人人平等、對於民主自由的渴望；而在「六四」事件後，更讓全世界人民看到了中國血腥式的政權。

「受益者踐踏著六四英靈的鮮血，鞏固個人利益。」呂京花說，她相信人對基本價值的追求不會被泯滅，「將有更多人爭取。」

陳破空說，在1989年前中國經濟已經取得快速發展，當時由改革派主政，中國言論、文化相對寬鬆多元，為中國的成長打下良好基礎。

「如果我們反向思考，如果89年中國實現民主化，經濟會起協調發展，國際制裁將不存在、有外商進來投資。」陳破空說，因為民主化有監督機制，腐敗更可以避免，國家財富也可以最大程度用到人民身上，「中國人民早就脫貧了。」