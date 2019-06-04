日記寫當年╱驚悚六四像戰爭 「朋友在我懷裡斷氣」

2019-06-04 13:55 世界日報 記者顏伶如/綜合報導



恐怖暴行紀錄：前Maclean雜誌記者路易絲‧布蘭森歷經六四寫下的日記 路透社 分享 facebook

1989年，當時35歲的前加拿大「麥克林」(Maclean)雜誌記者路易絲‧布蘭森(Louise Branson)，親眼目睹六四天安門事件經過，並寫下日記；透過布蘭森這些文字紀錄，可讓世人了解六四事件的真相。

現年65歲的布蘭森目前是今日美國報(USA Today)專欄作家，以下是她在六四期間的部分記錄：

六月四日星期天：天安門經歷屠殺後，北京即將天亮，我心中一直有個可怕問題：這一切到底怎麼發生的？我突然察覺，自己已經24小時不曾闔眼；神奇的是，儘管社區裡整晚迴盪著槍聲，我才四個月大的兒子湯瑪斯(Thomas)，竟然徹夜睡得香甜。

我兒子的中國保姆王阿姨，一早來到我們所住的建國門外外交公寓時，對於情勢發展則頗為緊張，不過她答應加班，好讓我跟我的記者老公今天能夠去市區裡走走，採訪消息。

街頭如戰場 婦女：「真是禽獸」

映入眼簾的彷彿戰爭景象，到處都有著焚燒中的大巴士，毀壞的軍用汽車，扭曲變形的鐵柵欄，還有血跡。學生們開著卡車駛過街頭，車上載著他們不幸喪生的朋友。對於這一切，當地民眾跟我一樣，感到難以置信。一名中年婦女一邊查看著滿目瘡痍的街頭，一邊喃喃自語地說：「禽獸，真是禽獸。」

一名復興門醫院的護士則說：「我們被殘暴的程度嚇壞了。很多人都哭了。」屠殺事件中，有數百名死傷者都是送到復興門醫院。

六月五日星期一：整個晚上都在開槍。王阿姨雖然又來上班，但她非常恐懼。她的忠心耿耿讓我又驚訝又感動。

王阿姨說：「如果我不來的話，湯瑪斯沒人照顧，妳也沒辦法告訴全世界這裡到底發生了什麼事。」

我們走訪了中日友好醫院時，遇到褲子有著已乾血印的23歲男子趙蘭舟(Zhao Lanzhu，音譯)。

「一定要報導。讓世界知道真相」

「這是我朋友的血。我把他抬到這裡。他在我懷裡斷氣的。」趙蘭舟說，他跟朋友都是天安門附近一家工廠的職員，六月四日聽到天安門廣場發生騷動，一起前往觀看，沒想到在街角轉彎處，坦克車就在友人頭上打出一個洞來。

趙蘭舟說：「妳一定要報導這個。世界必須知道真相為何。」

就在我們公寓外圍，兩部軍用卡車因為在我們返家之前，遭到民眾丟擲汽油彈，冒著熊熊大火。建國門橋部署了許多坦克車，我們隔壁鄰居、一名南美洲國家外交武官說：「那些坦克車已經進入作戰位置，這是用來打擊敵人的準備，不應該用在民眾身上。」