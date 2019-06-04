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六四30／面對天安門慘案，美國反應為何溫和？

六四死傷失蹤人數 美促中公開

2019-06-04 13:36聯合晚報 記者羅曉媛／華盛頓報導

1989年天安門廣場上，北京學生製作的「民主之神」塑像與毛澤東的肖像遙遙相對。 ...
1989年天安門廣場上，北京學生製作的「民主之神」塑像與毛澤東的肖像遙遙相對。 圖╱聯合報系資料照片
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六四天安門事件30周年，美國國務卿龐培歐3日發表聲明，向當年在天安門事件中，為爭取權利勇敢站出來的中國人民致敬，並敦促中國政府完整公開這一歷史黑暗篇章的死傷或失蹤人數。

龐培歐在聲明中說，天安門事件後的數十年來，中國的「一黨專政」不容異見，美國曾希望中國融入國際體系，成為更開放、包容的社會，「但這些希望破滅了。」

美國國會參、眾兩院將分別於4、5兩日舉行聽證會，聽取當年民運參與者的證詞。

龐培歐在聲明中說，6月4日，美方紀念在1989年「六四」天安門事件中參與抗議活動的英勇中國人，為了中國更好的明天飽受痛苦；該事件的死亡人數至今未知，美方向包括「天安門母親」在內的所有因此失去至愛的家庭表達深切悲痛。

「30年前，中國人民的英雄們在天安門廣場勇敢站出來，要求他們的權利，我們向他們致敬。」龐培歐說，「他們的勇氣堪稱楷模，從柏林牆的倒塌，以及之後東歐共產主義的終結開始，一直激勵後人在世界各地爭取自由民主。」

美方也呼籲中國釋放所有為行使權利及自由而被收押的人，停止無理拘禁。聲明指出，中國公民正承受又一番虐待，尤其在新疆，共產黨領導層處心積慮、有系統地嘗試扼殺維族文化、撲滅伊斯蘭信仰，手段包括扣押超過100萬的穆斯林少數族群。

天安門龐培歐六四
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