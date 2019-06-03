塵封30年 謝三泰：六四照片出版

2019-06-03 19:22 台灣醒報 記者項祖安╱台北報導



謝三泰新書攝影集「吼叫一九八九」2日舉行新書發表會，照片來源於當年在天安門待了40天拍攝，這些記錄天安門的照片塵封將近30年，內容包含64學運的血與淚，透過謝三泰的攝影，不只記錄廣場上學生的面貌，也呈現出當時北京的庶民生活，與不同風貌。

原本在拍攝完便「暗無天日」的照片，起因是謝三泰沒有在北京待至最後，始終讓他心裏覺的遺憾。但謝三泰老師張照堂邀約出版，並說一席話給了他啟發：「不是非得待到6月4日才算完成任務，重要是參與過，過程也是很重要。」因此成功說服謝三泰出版這些64照片。

謝三泰在彈盡援絕之下，不得以才撤回臺灣，因此張照堂在開場演講時還開玩笑表示，如果再待久一點，晚一週離開的話，可能就會中彈，無法回來台灣了。

謝三泰出發至北京前在台灣經歷一系列政治運動，包含鄭南榕自焚、520農民運動等等，在天安門期間，因為欣賞的緣故，特別對學運領袖之一的王丹做專題採訪，並拍攝他的日常與廣場運動的身影。歲月會消去許多痕跡，謝三泰在現場用自己專業的攝影技術，保存照片也保留記憶，對無情的時間也做出影像式的反抗。

張照堂說明，當事件攝影記者最重要的，是要想辦法把照片傳出去，不是要拍到什麼內容豐富的照片，而是要有手段把照片傳出去。利用當地人作傳遞，拍完照馬上把底片攜出飯店，轉移至安全的地方。

謝三泰攝影集「吼叫一九八九」，2日在台北舉辦新書發表會。（photo項祖安/台灣醒報） 分享 facebook

【更多精采內容，詳見 】