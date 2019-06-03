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「六四」30周年特別報導／回首當天…混亂北京 陷無政府狀態

2019-06-03 16:21世界日報 記者羅印／專題報導

今年是「六四事件」30周年，當時派駐北京採訪的台灣媒體記者孫揚明回憶道，印象最深的畫面是「混亂」，包括天安門現場和訊息，親眼目睹軍隊和群眾互相攻擊，北京城陷無政府狀態，「六四」絕非外界想像的「群眾全然無辜，解放軍一路開殺」，這種說法實在過度簡化了。

1989年「六四事件」前夕，孫揚明和汪士淳被派駐在北京採訪，親眼目睹解放軍進入北京城區的經過。

士兵丟下一輛小巴士 車內擺滿輕機槍

回想「六四」現場，孫揚明表示，其實6月2日就有清場跡象，當天看到學生兵想進入廣場，只是被群眾阻擋在外。6月3日下午，有一輛小巴士車，裡面擺滿了輕機槍和步槍，從西往東開，進入廣場前被攔下來，開車的小兵跑走了，留下一車的武器，大家都傻住了。這顯示軍隊準備進入清場。

至於當天印象最深畫面，孫揚明說是一片「混亂」，無論天安門現場還是訊息都很亂。孫揚明指出，在軍民激烈衝突中，有群眾拿棉被蓋在一輛裝甲運兵車上，倒上汽油要燒毀，逼得裝甲車裡面的人一定要出來，出來後就被群眾痛打。

裝甲車對民宅開槍 民族飯店躺了一地的人

6月4日凌晨1時左右，他在民族飯店附近看到群眾，以木棍、磚頭、石塊與土製汽油彈攻擊部隊，部隊則以催淚彈還擊。軍民雙方展開拉鋸戰，一時滿天磚塊、石頭飛舞。接著他在民族飯店看見躺了一地的人，有學生和民眾，被打昏或受傷的，還有至少4人是解放軍。

他還看到裝甲車對著兩側民宅開槍，因為民宅裡有人對部隊開槍。後來在城東的外交公寓附近，有人說部隊經過時，外交公寓樓頂有人對部隊開槍。

6月6日，孫揚明前往北京大學途中，看到一輛裝甲運兵車被群眾挾持，竟在馬路中蛇行。可見當時北京非常混亂，陷入無政府狀態。

經過30年，孫揚明認為，「六四」非常複雜，有各方勢力介入，還涉及中共內部鬥爭、學生群眾分歧、團體利益角力等，不應過度簡化。

他感嘆，「六四」是一個悲劇，但太多人、團體或國家想從事件中得到「養分」，消費這場事件。各界應該很誠實面對「六四」，不是單一或片面解讀，也不要過度簡化這麼複雜的事件。

六四北京大學

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