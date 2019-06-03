「六四」30周年特別報導／封從德：整場運動「荊軻太少，祥林嫂太多」

2019-06-03 16:21 世界日報 記者羅印／專題報導



「六四事件」30周年，當年學運領袖封從德分析運動失敗主因，認為可歸咎於學生無知、學者失職，加上北京三種暴力控制，整場運動「荊軻太少，祥林嫂太多」，學生從未思考如何推翻專制政權。

封從德日前赴台灣出席「「六四事件」30周年－中國民主運動的價值更新與路徑探索」研討會並接受本報系聯合報專訪，談到「六四事件」起因、對中共政權影響、學運失敗的緣由以及對兩岸關係的啟示。

針對學運失敗，封從德認為有三大因素，一是學生無知，整場運動「荊軻太少，祥林嫂太多」，至今主流論述依舊像「祥林嫂」（魯迅小說「祝福」中的角色）哭訴自身悲慘，從未想過如何結束專制政權。

其次是學者失職，封從德指出，這來自於北京三種暴力控制，包括直接暴力、結構性的控制和文化暴力，進行大規模洗腦，當時的學者，依現在標準都不算知識分子，只是接受北京當局觀念的學者，他們是嚴重失職。「六四」經過30年，他們也成為學者，但不能再失職。

「北京展開記憶戰爭 要把六四真實記憶抹去」

至於「六四」之後，封從德說，北京展開記憶的戰爭，是一場關於記憶的大屠殺，試圖把「六四」真實記憶抹去，強化宣傳和反宣傳的記憶。他認為現在很多團體和媒體講述「六四」，都受到北京的影響，是經過控制而扭曲的記憶。

談及六四學運和中國民運，他認為必須要有長遠的歷史縱深。封從德說，追求中國民主革命要繼承三個寶貴傳統，包括孫中山創建中華民國後的新道統，結合中華傳統文化和現代普世價值；其次是國統和法統，就是中華民國和中華民國憲法，這是不能忘卻的歷史縱深。

至於中國民主化的前景，封從德表示他非常樂觀，因為這是歷史的必然。他指出，極權和威權的差異在於，威權可慢慢改進，就像台灣。極權一定是受到內部或外部極大衝擊而突然崩潰，像蘇聯。

封從德說，每個人都是有自尊的，「六四」的觸發點就是尊嚴問題，明明學生是和平地悼念胡耀邦，中共卻要定性學生搞動亂，反而成為最大的動員力量。而極權體制必然侵犯人的尊嚴，人民當然是要反的。