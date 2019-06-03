親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六四30周年
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

美中貿易硝煙戰下 台商回流的真相

98歲外婆過世喪葬費僅6萬 他知原因後直呼「外婆好猛」

「六四」30周年特別報導／記者回憶：六四那天…身邊彈雨呼嘯

2019-06-03 16:21世界日報 記者羅印／專題報導

「士兵朝我這邊開槍，就在火光出現之際，旁邊的群眾應聲倒下，這是我人生頭一次感受到生命威脅，但我不能因為可能會死，就離開新聞現場。」本報系聯合報前記者汪士淳回想30年前在天安門廣場採訪的經歷，神情仍顯露出新聞人的堅毅。

1989年6月3日深夜至6月4日凌晨1時，解放軍在廣場周圍就位，清晨5時左右接獲命令開始清場，而這段時間汪士淳人就在廣場內。而當年，他只有33歲，台灣的家裡還有一個年僅7歲的孩子。

「我本來是社會組記者，跟中國新聞沒有直接關聯，89年4月下旬我前往平潭採訪偷渡客的題目，5月初就接到長官電話，要我上北京支援學運採訪。我就這樣撞到了一個歷史事件。」汪士淳在5月11日抵達北京，直到6月8日才離開，因緣際會下，他目睹了這場轟動全世界的鎮壓行動。

解放軍進城清場 街旁欄杆全是彈孔

回想當時情景，汪士淳說，學生群眾早在5月下旬就有點失控，山頭太多，無法形成一致意見和行動。解放軍6月2日就試圖進城，那時甚至沒帶上武器，被學生擋了回去；6月3日深夜，部隊帶上武器，出動裝甲運兵車，從近郊多處開進城區，在6月4日凌晨1時就位，準備清場。

「我看到西長安街上20多輛坦克車被阻擋，士兵開槍，群眾也發起攻擊，街旁欄杆上都是彈孔。」在軍民爆發激烈衝突中，汪士淳看到從廣場西南角一路進城的部隊，被群眾打得頭破血流。

如此貼近死神 30年後仍心有餘悸

6月3日深夜至4日凌晨1時，天安門廣場已被部隊團團包圍，汪士淳看到人民英雄紀念碑周圍大約有5000多名學生和群眾，但士兵是往紀念碑的上空開槍，沒有直接朝學生射擊，凌晨5時開始清場，在那之前，廣場上的學生和群眾基本上已經撤走。

真正血腥鎮壓的引爆點和衝突點，都在部隊進城的過程中，也就是廣場的周圍街道上，汪士淳回憶起人生中頭一次遭遇生命威脅，竟然如此貼近死神，30年過去了，仍心有餘悸。

「一支從東南邊開進的部隊朝我這邊開槍，我能看到槍打出來的火花，距離我大約只有50公尺，接著我看到身旁群眾有人倒下，倒下的人跟我不過幾步之遙，這是我第一次感到生命威脅。」汪士淳坦言，他當時真的感覺不妙，立刻躲到人行道電話筒旁，才保住一條命。

歷史事件會褪色 但永遠不會消失

「我心裡想啊，身為一個記者，必須要先活著，才能把消息傳出去，所以我開始找地方躲，不能被打到。我不是怕死。家人慶幸我還活著回來。」汪士淳說，雖然他沒有直接被打到，但有一發打到地上石頭，揚起的石頭砸上他的腳，讓他的腳流出了血。

身為解放軍清場時，天安門廣場裡的台灣記者，汪士淳認為新聞必須客觀，「我看到這個過程，有人說是大屠殺，死上萬人，這是沒有的。」他當時到死傷最嚴重的復興門醫院，看到屍體20多具，其他醫院他也去看了。「當然造成死傷都是嚴重的，但不用誇張到幾千、幾萬人。死總要有屍體在。」

中共迄今不願面對和公開真相，汪士淳說，「歷史事件會褪色，但永遠不會消滅。」

解放軍天安門

相關新聞

六四鎮壓前24小時：《歡樂頌》與「學生撿到槍」的詭譎氣氛

2019-06-03 16:24

「六四」30周年特別報導／封從德：整場運動「荊軻太少，祥林嫂太多」

2019-06-03 16:21

「六四」30周年特別報導／回首當天…混亂北京 陷無政府狀態

2019-06-03 16:21

六四30周年／開明派憾 趙紫陽改革藍圖成絕響

2019-06-03 14:19

六四30周年／學運領袖嘆：民主前景 須有歷史縱深

2019-06-03 14:19

六四30周年／難走多元政改路 恐懼畫出政治紅線

2019-06-03 14:19

重返天安門：那些記憶的債 要用人性才能償還

2019-06-03 11:43

陸委會：中共須平反「六四」 台灣續為民主化指引方向

2019-06-03 11:02

六四30周年／記者回憶六四那天 現場目睹彈雨呼嘯

2019-06-03 00:33

六四30周年／山頭林立 北京淪為角力場

2019-06-03 00:32
看更多

熱門文章

天有異象？大陸多地2日凌晨驚現不明飛行物

2019-06-02 18:59

北京大學國家發展研究院台籍教授霍德明 1日晚不幸辭世

2019-06-02 20:29

封從德被香港拒絕入境 遣返出發地

2019-06-02 19:08

「台灣有個口罩族」陸媒論為何台灣人超愛戴口罩

2019-06-02 22:26

郎朗結婚了!女方是24歲美女鋼琴家

2019-06-02 22:52

郎朗閃婚！娶24歲德韓混血才貌雙全嫩妻

2019-06-02 23:43

六四30周年／記者回憶六四那天 現場目睹彈雨呼嘯

2019-06-03 00:33

遭拒入境後封從德發表公開信：期待回中國公開受審

2019-06-02 22:08

附和陸防長 陸媒：勿把國台辦能解決的問題搞到國防部

2019-06-03 15:40

陸民眾申請美簽 需提交社交媒體帳號

2019-06-02 18:51

魏鳳和談台灣問題 港媒：警告美國意味濃

2019-06-03 09:22

生了不養還賣掉 她4年生4嬰賺59萬

2019-06-02 20:35

貿易戰火延燒之際 中共宣告：中國將進入5G商用元年

2019-06-03 15:15

六四30周年 民運流亡學生王丹：戰爭規模殺人全無必要

2019-06-02 21:33

北大國發院 台灣三傑之一霍德明辭世

2019-06-02 23:36

環時社評：台灣往印太戰略靠 非常危險

2019-06-03 09:51

聯邦快遞誤送華為包裹 恐列陸黑名單

2019-06-02 23:41

陸防長：若台灣分裂出去不惜一戰

2019-06-02 23:34

六四30周年／山頭林立 北京淪為角力場

2019-06-03 00:32

廣東省長：廣東GDP今年將突破10兆人幣大關

2019-06-03 11:15

陸證監會主席易會滿 到央視新聞聯播喊話穩A股

2019-06-02 22:15

等不到道歉！又一名慰安婦離世 目前大陸僅剩17人

2019-06-03 14:01

陸專家談「不可靠實體清單」制度：企業面臨管制或罰款

2019-06-03 10:46

六四30周年／民主前景「須有歷史縱深」

2019-06-03 00:32

人民日報再批美 奉行霸權主義注定孤家寡人

2019-06-03 10:23

近2千億 人民幣 大關 陸寵物市場升溫

2019-06-03 02:05

大陸．資金．對策／台灣、香港等銀行來自大陸的反洗錢風險

2019-06-02 23:23

陸委會：中共須平反「六四」 台灣續為民主化指引方向

2019-06-03 11:02

六四30週年前夕 推特大肆封鎖中國異議人士帳號

2019-06-03 04:44

大陸工信部將發放5G商用牌照 正式進入5G商用元年

2019-06-03 15:24

兩岸微流行／年輕人的「種草」經濟

2019-06-02 23:39

朱耀明：封從德被拒入境 香港自由更緊縮

2019-06-03 12:36

北京瞭望／北京力捧雙金的真相

2019-06-02 23:45

八公尺山居富春圖 共繪兩岸情

2019-06-03 02:05

FedEx被查 郵政局長：外企須遵中國法律

2019-06-03 13:09

動畫「金色面具」 獲1億投資

2019-06-03 02:05

廣州實施寄遞實名制

2019-06-03 02:05

八達嶺長城 採網路實名預約

2019-06-03 02:05

大陸挺國產奶粉 嬰幼兒配方自給率60%

2019-06-03 16:40

王岐山訪德 分析：中共全黨動員 應對貿易戰

2019-06-03 14:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top