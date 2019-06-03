「六四」30周年特別報導／記者回憶：六四那天…身邊彈雨呼嘯

2019-06-03 16:21 世界日報 記者羅印／專題報導



「士兵朝我這邊開槍，就在火光出現之際，旁邊的群眾應聲倒下，這是我人生頭一次感受到生命威脅，但我不能因為可能會死，就離開新聞現場。」本報系聯合報前記者汪士淳回想30年前在天安門廣場採訪的經歷，神情仍顯露出新聞人的堅毅。

1989年6月3日深夜至6月4日凌晨1時，解放軍在廣場周圍就位，清晨5時左右接獲命令開始清場，而這段時間汪士淳人就在廣場內。而當年，他只有33歲，台灣的家裡還有一個年僅7歲的孩子。

「我本來是社會組記者，跟中國新聞沒有直接關聯，89年4月下旬我前往平潭採訪偷渡客的題目，5月初就接到長官電話，要我上北京支援學運採訪。我就這樣撞到了一個歷史事件。」汪士淳在5月11日抵達北京，直到6月8日才離開，因緣際會下，他目睹了這場轟動全世界的鎮壓行動。

解放軍進城清場 街旁欄杆全是彈孔

回想當時情景，汪士淳說，學生群眾早在5月下旬就有點失控，山頭太多，無法形成一致意見和行動。解放軍6月2日就試圖進城，那時甚至沒帶上武器，被學生擋了回去；6月3日深夜，部隊帶上武器，出動裝甲運兵車，從近郊多處開進城區，在6月4日凌晨1時就位，準備清場。

「我看到西長安街上20多輛坦克車被阻擋，士兵開槍，群眾也發起攻擊，街旁欄杆上都是彈孔。」在軍民爆發激烈衝突中，汪士淳看到從廣場西南角一路進城的部隊，被群眾打得頭破血流。

如此貼近死神 30年後仍心有餘悸

6月3日深夜至4日凌晨1時，天安門廣場已被部隊團團包圍，汪士淳看到人民英雄紀念碑周圍大約有5000多名學生和群眾，但士兵是往紀念碑的上空開槍，沒有直接朝學生射擊，凌晨5時開始清場，在那之前，廣場上的學生和群眾基本上已經撤走。

真正血腥鎮壓的引爆點和衝突點，都在部隊進城的過程中，也就是廣場的周圍街道上，汪士淳回憶起人生中頭一次遭遇生命威脅，竟然如此貼近死神，30年過去了，仍心有餘悸。

「一支從東南邊開進的部隊朝我這邊開槍，我能看到槍打出來的火花，距離我大約只有50公尺，接著我看到身旁群眾有人倒下，倒下的人跟我不過幾步之遙，這是我第一次感到生命威脅。」汪士淳坦言，他當時真的感覺不妙，立刻躲到人行道電話筒旁，才保住一條命。

歷史事件會褪色 但永遠不會消失

「我心裡想啊，身為一個記者，必須要先活著，才能把消息傳出去，所以我開始找地方躲，不能被打到。我不是怕死。家人慶幸我還活著回來。」汪士淳說，雖然他沒有直接被打到，但有一發打到地上石頭，揚起的石頭砸上他的腳，讓他的腳流出了血。

身為解放軍清場時，天安門廣場裡的台灣記者，汪士淳認為新聞必須客觀，「我看到這個過程，有人說是大屠殺，死上萬人，這是沒有的。」他當時到死傷最嚴重的復興門醫院，看到屍體20多具，其他醫院他也去看了。「當然造成死傷都是嚴重的，但不用誇張到幾千、幾萬人。死總要有屍體在。」

中共迄今不願面對和公開真相，汪士淳說，「歷史事件會褪色，但永遠不會消滅。」