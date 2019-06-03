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六四30周年／開明派憾 趙紫陽改革藍圖成絕響

2019-06-03 14:19聯合晚報 記者羅印沖／專題報導

歷史的遺憾／1989年5月19日，趙紫陽到天安門廣場看望絕食學生，並對學生喊話，...
歷史的遺憾／1989年5月19日，趙紫陽到天安門廣場看望絕食學生，並對學生喊話，這是趙最後的公開談話。 圖／聯合報系資料照片
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提起1989年六四事件，因同情學生遭到撤職軟禁的中共前總書記趙紫陽是關鍵人物。「要吃糧，找紫陽」是曾流行在大陸民間的順口溜，作為改革開明派代表，趙紫陽不但深化改革開放、推進經濟體制改革，還勇於推進政治體制改革，他在中共十三大上的政治報告，提出的黨政分開等政治體制改革藍圖，迄今已成絶響。

六四時擔任中共總書記的趙紫陽，因公開表示同情學生和反對出動軍隊鎮壓，而招致中共領導人鄧小平、李鵬等人不滿，被加諸「支持動亂、分裂黨」罪名，不僅遭撤職下台，還軟禁在北京富強胡同家中，度過生命中的最後16年，直至2005年去世，也未能平反。

趙紫陽在後來出版的回憶錄「改革歷程」中，完整披露了六四期間的決策和心路歷程，多次談到學運其實是有機會和平收場的，但時任總理的李鵬和北京市委李錫銘、陳希同卻極力把學潮說得非常嚴重，不顧當時運動有趨緩的跡象。

趙紫陽書中提到，「李鵬、楊尚昆把常委會的情況向鄧（小平）匯報。鄧這個人對學潮一向主張採取強硬方針，認為學潮影響穩定。聽了匯報後，鄧即同意把學潮定性為『反黨反社會主義的動亂』，提出『快刀斬亂麻』加以解決。」

趙紫陽認為，（胡耀邦）追悼會結束後，學潮已趨於緩和，且學生內部也有不同意見，一部分主張復課，這是很好的機會。「只要我們進一步做好工作，學潮是可以平息的。」但四二六社論一發表，情況立即發生了變化，激化了矛盾。

他在回憶錄的最後說，擔心在與多數人的矛盾尚未緩解的情況下，採強硬手段，特別是動用武力，將很難避免發生衝突和流血事件。這樣會使事態更加擴大，即使把學潮平息下去，將會留下很大的後遺症。

中共六四李鵬

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