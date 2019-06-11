iTunes被終結想繼續用？蘋果建議：換台Windows電腦

2019-06-11 14:12 聯合新聞網 綜合報導



蘋果將以Apple Music、Apple Podcast和Apple TV等3個熱門的娛樂應用程式來取代iTunes。圖／摘自蘋果官網 分享 facebook

今年WWDC會前，外電即傳出蘋果將關閉擁有18年歷史的iTunes、終結下載時代的消息，蘋果隨後也在大會上宣布，將把iTunes拆分為3個熱門的娛樂應用程式：Apple Music、Podcast、以及Apple TV，最晚在今年秋天取代iTunes。若想要繼續使用iTunes，還有其他的方法嗎？

據《Ars Technica》從蘋果官方獲得的回覆指出，蘋果建議，「堅持想要使用iTunes，或許可以換一台Windows電腦使用」。這版本的iTunes在介面與功能上都不會有調整，可幫使用者同步iPod、iPhone並且管理音樂與影像。

Windows版本的iTunes將不會有任何更動，還是可以管理使用者的音樂、影片，並且同步iPod、iPhone上的內容，不過蘋果沒把話說死，加了一句「直到Windows版本的iTunes也被撤除」，也就是說，iTunes至少現在還能在Windows上使用，但未來也可能被終止。

不少網友對蘋果的回應表示：「是鼓勵我們買Windows的電腦嗎？」、「好像哪裡怪怪的」。也有人對iTunes和新應用程式發表看法，「老古董拜託趕快停掉」、「iTunes真的是蘋果最失敗的產品，還能活到現在也算是奇蹟了」、「放歌進去，弄個鈴聲都要很久」、「需要離線使用的人對新平台表示……」。