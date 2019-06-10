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蘋果AR眼鏡新專利曝光 眼鏡之外通通看不到

2019-06-10 16:20INSIDE

圖擷自Patently Apple
圖擷自Patently Apple
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今年WWDC上重磅發表了軟硬體產品，在AR方面，也一次祭出ARKit 3、新的高階AR框架RealityKit以及讓人人都能簡單打造AR體驗的新應用程式Reality Composer，然而，至今尚未見到傳言中的AR眼鏡，更為這款硬體產品增添一份神秘色彩。

不過，就在WWDC落幕之際，外媒揭露蘋果一項利用AR技術防止偷窺的專利曝光，此專利可以用於商務場合中隱藏機密文件，嚴防資料外洩。從Patently Apple的資料可看到佩戴眼鏡者能看到機密文件和輸入裝置的真實原版，而從外面看到的只會是假的資訊。

根據這項專利，當用戶帶著眼鏡看螢幕，使用鍵盤和觸控螢幕打字時，外面所見到的螢幕可能顯示虛擬檔案或螢幕保護程式的影像，而戴眼鏡的人將在同一位置看到實際檔案的AR影像。

另外，鍵盤表面可以覆蓋虛擬按鍵標籤，防止他人知道實際按鍵或觸控螢幕按鍵上實際輸入的內容，除了配戴眼鏡者，觸控螢幕的按鍵無法被外界看見，也就是說，即便緊鄰著座位旁的辦公室或公共場所裡，就算打開私人的文件都不會被旁人看到，達到更高的隱私保護。

從 2016年至今，蘋果對 AR 的動作頻頻，去年八月確認收購 AR 鏡片新創公司Akonia Holographics，九月份 Patently Apple 也傳出蘋果的頭顯設備不只是支援 AR，也會具備顯示 VR 和全息內容的功能。

今年齊發三款 AR 工具，儼然是讓 AR 產品的開發更加普及與多元化，深耕 AR 的應用服務市場，這款 AR 眼鏡設備在未來還會帶給我們什麼驚喜仍然值得期待！

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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