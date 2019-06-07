觀點／此次WWDC 2019三個重點：「簡化」、「獨立」與「融合」

此次WWDC 2019中，蘋果除了宣布更新旗下iOS 13、macOS 10.15 Catalina、watchOS 6，以及tvOS 13，並且針對開發者需求釋出不少工具資源，其中不少更新圍繞在「簡化」、「獨立」與「融合」三個面向。

WWDC 2019三個重點：「簡化」、「獨立」與「融合」 分享 facebook

其中，在iOS作業系統再次額外劃分對應大尺寸螢幕應用設計、iPad系列機種專屬的iPadOS，並且讓watchOS能有更完整獨立運作特性，甚至加入watchOS專屬App Store，同時macOS部分則是不再沿用原本iTunes app設計，而是將其拆分成Apple Music、Podcast與Apple TV，藉此呼應iOS平台上相同的app內容，iOS裝置同步等管理功能則併入Finder，但在功能應用部分則是強化與iOS裝置連動使用體驗，例如配合iPad Pro等機種使用的Sidecar功能，或是去年增加可讓iPhone連接後，可當作外接相機拍攝使用。

而在內容設計方面，除了釋出更多實用API資源，讓使用者能藉由更簡短程式語法即可呼叫特定用功能，例如在此次新版ARKit 3.0中，蘋果便加入包含RealityKit、Reality Composer，讓使用者能將虛擬物件以更貼近真實效果與生活場景影像無縫貼合，並且呈現真實物理光影互動效果，同時也能快速導入USDZ格式在內虛擬物件檔案，進而直觀地在擴增實境場景建立所有虛擬物件相對位置。

另外，配合People Occlusion與Motion Capture功能，則可將原本支援把人像放進擴增實境場景功能強化，讓貼和在擴增實境場景中的人像能與虛擬物件更自然互動，不像先前版本僅能讓人像維持在影像後，甚至可讓虛擬物件在擴增實境場景中圍繞人像轉動，藉此實現可讓虛擬物件與人像有更真實的互動效果。

此次更強調app內容在不同裝置間互通使用特性 分享 facebook

在程式編寫部分，蘋果更藉由Project Catalyst讓開發者能輕易將iOS平台app移植到macOS平台使用，對於沒有資源額外成立macOS平台開發團隊，或是沒有更多心力維護額外平台app更新的開發者而言，將會帶來更便利效益，甚至像遊戲、工具類內容開發者，則更可藉此擴展內容發行平台，進而接觸更多用戶族群。

至於進一步將程式語法精簡、藉由全新框架設計，讓開發者能用更簡短語法編寫app，並且能在開發工具與實際裝置上預覽測試，更減少開發過程容易出錯情況。而隨著編碼精簡，同時也能提高app執行效率，間接地也能減少不必要的電力損耗。

蘋果期望藉由精簡開發者在app設計與維護的難度之下，可以加快推動旗下平台與硬體發展成長 分享 facebook

「簡化」

過去蘋果針對開發者打造app內容需求，持續提供不少資源與簡化流程設計，例如藉由更多實用API內容，讓開發者免於撰寫冗長編碼即可簡單存取硬體資源，或是使用特定功能，同時也有助於讓app程式編碼更加精簡，進而提升執行效率，並且達成相對節電成效。

依照蘋果說明，進一步將編碼精簡，並非只是減少編碼內容這麼簡單，而是要讓編碼內容變得更「簡潔有力」，因此除了提供更實用的API項目讓開發者能靈活應用，減少無謂的編碼內容，同時也在編碼過程藉由自動化檢視等方式，協助開發者撰寫正確編碼內容。

另外，在此次提出的新版Swift中增加的Swift UI框架，更可讓開發者輕易撰寫可同時對應iOS、macOS平台的app內容，另外更配合Project Catalyst設計方案讓開發者能快速將既有iOS平台app移植到macOS平台使用，其中無須透過複雜編碼流程，僅需針對操作介面等細節作微調，即可讓原本以觸控操作為主的app，快速加入對應更大顯示畫面、支援鍵盤與滑鼠操作特性。

大幅減少程式編碼實際需要撰寫比例，同時提供可即時檢視預覽等介面，讓開發者能更容易打造app 分享 facebook

以擴增實境應用為例的話，過往開發者要建造擴增實境應用技術內容，往往需要透過複雜編碼，同時本身也要具備相當技術才能完成設計，但在蘋果目前於ARKit應用設計中，則是讓開發者能透ˋ過簡單編碼，藉由ARKit相關API連接，即可輕易打造貼近真實的擴增實境應用服務。

甚至對於一般印象可能很難的人工智慧技術應用，蘋果也藉由MLKit、CoreML等資源，讓開發者能快速打造運用機器學習的人工智慧技術，例如透過iPad視訊鏡頭進行影像識別，判斷使用者撥彈吉他時的握弦指法是否正確，並且透過iPad螢幕即時顯示相關建議，讓使用者能透過iPad及app快速學會吉他演奏方式，在過去可能需要透過複雜程式編碼與相關知識才能完成此類app設計，但目前僅需簡單語法即可快速完成，開發者甚至只需要構思有趣的應用設計想法。

當然，開發者如果有更深入需求的話，依然可以藉由Unity、Unreal Engine在內工具資源打造app內容，只是如此一來就要考驗開發者本身程式編碼的設計功力，而藉由蘋果的開發工具資源則是能讓開發者在簡單、穩定情況下打造各類豐富應用，意味開發者僅需將力氣集中在構思如何讓app內容更有趣、實用，而不必擔心程式設計難度問題。

藉由這樣的設計，蘋果自然也能吸引更多開發者加入，並且透過iOS、macOS平台市場生態銜接更多發展機會。

藉由各類工具資源，讓使用者能輕易運用原本以為很難的技術，例如擴增實境、人工智慧等 分享 facebook

「獨立」

從此次在watchOS 6開始提供獨立App Store，讓使用者可直接在Apple Watch選擇安裝合適app，無須額外透過iPhone操作，藉此加強Apple Watch可獨立操作特性，而在macOS 10.15 Catalina中更將iTunes拆分成Apple Music、Podcast與Apple TV三個獨立app，原本用來管理iOS裝置的功能則與Finder合併，主要是為了讓操作使用體驗與iOS裝置一致。

而除了讓使macOS平台上的使用體驗與iOS平台一致，將Apple Music、Podcast與Apple TV從原本iTunes拆分獨立，還有另一個目的在於增加這些服務各自使用比例，避免在iTunes眾多服務無法凸顯使用，藉由拆分獨立使其能在服務選項中更為顯著。

將更多app拆分獨立，或是讓裝置更加獨立使用，將可帶來更深層的使用體驗 分享 facebook

同時，將原本macOS平台中的服務拆分獨立，更有助於藉由讓使用體驗與iOS平台一致，進而能吸引更多開發者將服務內容帶到macOS平台，讓macOS平台服務內容更加豐富，促進Mac裝置的使用機率，同時也能一掃過往市場對於Mac裝置應用服務不多的印象，預期間接也能帶動Mac裝置銷售比例。

因此，對於蘋果而言，將原本服務中的功能拆分獨立，並非只是表面上那樣簡單，實際上還有背後潛藏原因。

原本的iTunes正式在macOS 10.15 Catalina走入歷史，將拆分成Apple Music、Podcast與Apple TV，而iOS裝置同步管理功能則會與Finder合併 分享 facebook

「融合」

此次提及的「融合」，自然就是指Mac裝置與iOS裝置之間互通應用模式。雖然蘋果在去年WWDC 2018就強調絕對不會讓iOS平台與macOS平台整合，原因在於兩者之間仍有不同使用情境，但另一方面卻更積極消弭兩者之間的連動隔閡。

從過往藉由AirDrop等功能讓iOS平台與macOS平台之間的檔案互傳變得簡單，到後來可以直接在Mac裝置上接聽iPhone的來電或簡訊，以及讓Siri可在iOS、Mac與Apple Watch裝置上使用，甚至也能直接透過有線連接方式，讓iPhone成為Mac外接攝影器材，而此次更宣布在macOS 10.15 Catalina推出名為Sidecar的應用功能，讓iPad Pro在內機種可以當作Mac裝置的第二螢幕使用，更顯得蘋果期望能讓iOS裝置與Mac裝置能有更好的協同應用效果。

為了讓適合不同使用情境的硬體裝置能緊密連結，重點就在於兩者之間的使用體驗要盡量接近，同時內容也必須可以更簡單地互換使用，而從上述提及蘋果持續簡化不同平台之間的app內容設計難度，同時藉由獨立方式讓iOS裝置與Mac裝置的使用體驗可以更加一致，實際目的自然就是為了可以進一步讓兩者能有更好的協調性，並且發揮加乘或互補的應用效果，藉此成為開發者、使用者更方便的創作工具。

讓開發者更容易將iOS平台app移植到macOS平台的Project Catalyst設計方案 分享 facebook

總結

在整個WWDC 2019的過程中，蘋果持續強調簡化開發者設計難度、維持一致的使用體驗，以及藉由協作發揮更大效益，無非便是希望能吸引更多開發者加入平台應用內容設計，進而讓iOS或macOS平台市場生態持續擴大，同時也能藉由讓各個平台的app內容可以更容易被創造，進而讓iOS裝置、Mac裝置能有更豐富的使用體驗，並且讓蘋果旗下服務、產品能被多人使用，因此諸多更新內容其實都是緊密地相扣。

除此之外，蘋果其實也提及本身在隱私安全的重視，但其實從以前以來，隱私始終是蘋果重視部分，並且強調所有服務使用資料均屬於用戶本身，更標榜即使在蘋果提供服務中，所有資訊都不會被蘋果紀錄、存取，並且均以加密形式保護。

雖然有部分看法，認為蘋果此次在宣布推出的「Sign-in with Apple」網路服務快速登入安全機制之後，要求開發者在採用其他藉由Google或Facebook等帳號的快速登入機制時，必須同時加入蘋果此次提出機制，以及強制在macOS 10.15 Catalina取消支援相容32位元架構app內容等作法，似乎顯得有些霸道，但從現實面來看也是因為嚴格要求開發者配合，在iOS或macOS平台環境下的app穩定性與裝置相容度相對較高 (當然還是有部分例外情況)，使得蘋果裝置普遍上更能讓一般使用者接受。

蘋果認為，硬體、軟體與服務缺一不可 分享 facebook

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