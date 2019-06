開發者似乎在iOS 13預覽內容發現疑似後續準備推出的定位配件

先前傳聞將與新版「Find My」一同亮相的定位追蹤配件,雖然並未在此次WWDC 2019期間亮相,但似乎仍有機會在接下來的秋季發表會上亮相。

分享 facebook

從開發者Steve Moser在剛剛釋出的iOS 13前期預覽版本,發現「Tag1,1」的描述,若以蘋果過往產品硬體代號命名方式,或許就是市場傳聞將由蘋果揭曉的定位追蹤配件。

若以先前傳聞來看,蘋果這款類似Tile般的定位追蹤配件,應該也會是一款類似可定位的NFC Tag裝置,讓使用者能固定在特定物件、背包使用,並且能與iCloud服務運作,一旦綁定此NFC Tag的物件遠離以Find My功能建立連接的iPhone或MacBook,就會在裝置端收到通知,而拾獲NFC Tag綁定物件的人也能藉由讀取資料了解遺失者聯繫方式。

What is Tag1,1? Could this be the Tile like device? #WWDC19 /cc @markgurman @stroughtonsmith @_inside pic.twitter.com/Xg6tVMXVZe