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開發者似乎在iOS 13預覽內容發現疑似後續準備推出的定位配件

2019-06-06 13:06楊又肇

先前傳聞將與新版「Find My」一同亮相的定位追蹤配件，雖然並未在此次WWDC 2019期間亮相，但似乎仍有機會在接下來的秋季發表會上亮相。

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從開發者Steve Moser在剛剛釋出的iOS 13前期預覽版本，發現「Tag1,1」的描述，若以蘋果過往產品硬體代號命名方式，或許就是市場傳聞將由蘋果揭曉的定位追蹤配件。

若以先前傳聞來看，蘋果這款類似Tile般的定位追蹤配件，應該也會是一款類似可定位的NFC Tag裝置，讓使用者能固定在特定物件、背包使用，並且能與iCloud服務運作，一旦綁定此NFC Tag的物件遠離以Find My功能建立連接的iPhone或MacBook，就會在裝置端收到通知，而拾獲NFC Tag綁定物件的人也能藉由讀取資料了解遺失者聯繫方式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

WWDCiOS蘋果

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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