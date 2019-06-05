WWDC限定專賣店 果粉苦候逾3小時搶購

2019-06-05 12:24 中央社 舊金山4日電



蘋果公司（Apple）6月3日至7日在美國加州聖荷西舉辦全球開發者大會（WWDC），期間限定的WWDC Store專賣店今天開始營業，吸引果粉排隊3小時以上搶購T恤、帽子等商品。

WWDC幾乎每年都在會場內設置專賣店，販售與大會主視覺設計相關的商品，不少開發者會抽空前往，幫無法參加WWDC的同事或家人們購買限定商品。

今年聖荷西McEnery會議中心的WWDC Store商品以T恤、帽子、水壺為主，還有部分周邊配件，營業時間為6月4日至6日每天上午8時至下午6時，最後一天6月7日調整為上午8時至下午1時。

中央社記者現場觀察，WWDC Store開門營業前大約早上7時30分，店外已有長長的人龍排隊，目測超過500人；由於店內實施人數管制，以確保顧客不會因為人潮太多而影響購物體驗，造成排隊時間較久，如果早上7時30分開始排隊的顧客，要等到大約10時30分之後才能順利進入店內，考驗果粉的耐心。

在排隊過程中，工作人員會提醒店內哪些商品是WWDC Store限定，也會主動發放礦泉水，有些還會與顧客聊天打發時間，讓等候過程不至於太枯燥無聊。

WWDC Store店內陳列相當簡單，在一大面牆上掛滿商品並標示價格，其中幼兒包屁衣、兒童T恤、青少年T恤都是25美元（約新台幣785元），成人T恤是35美元，帽子分為35美元和45美元兩款，水壺售價35美元，另有部分周邊配件，整體價格都在合理範圍；店內也提供試穿用的各種尺寸T恤。

當顧客挑選商品時，店員和Apple Store一樣會主動詢問是否需要協助，並建議先在手機上列好購物清單，可以加速結帳流程。結帳顧客大多使用Apple Pay行動支付，只要用iPhone或Apple Watch嗶一下就完成，電子收據會寄到顧客提供的電子郵件信箱。

雖然WWDC Store販賣的商品種類有限，對於首次造訪的開發者仍具有莫大的吸引力，算是證明自己參加過WWDC的另類印記。