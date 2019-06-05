充電優化、全螢幕截圖… 蘋果發表會沒說的5種iOS13 實用新功能

2019-06-05 11:20 聯合新聞網 綜合報導



蘋果最新發表的iOS 13。圖／蘋果提供 分享 facebook

蘋果昨天（4號）舉行2019開發者大會，一口氣發布包括iPadOS在內的多項軟體更新，而最多人使用和關心的iPhone也迎來全新的iOS13。而除了加入深色模式、提升APP執行效率、攝影新增美肌模式以外，還有多項不引人注意確實用的小更新，外國科技媒體9to5mac就列出其中幾項：

智慧充電

為提升電池的健康度和耐久性，蘋果在iOS13加入了智慧充電功能，它會紀錄使用者的使用和充電習慣，並加以學習。當你有較長充電時間時，他能放慢充電速度以保護電池；而當你急需使用手機，該功能會快速充電至80%，再切換成正常充電模式。

safari全螢幕截圖

想截的網頁太長超過螢幕，卻又懶得裝截圖軟體嗎？現在用iPhone內建Safari就能解決你的困擾！只要在使用Safari瀏覽網頁時進行截圖，出現截圖預覽畫面後點選「全螢幕」，就能得到全網頁截圖了。

定時關分頁

相信很多人使用瀏覽器時，都不會主動將不用的分頁關掉，最後累積一大堆無用的頁面。Safari新功能可以讓使用者設定，將不用的網頁在1天、1周、或是1個月後關閉。

更人性化的apple地圖

內建地圖app「apple map」大升級！除了新功能「看周遭」能更詳盡掌握地圖實景以外，還能提供包括航班、航廈等更多旅遊資訊。地圖導航的siri語音也能用更人性化的句子進行導航。

比如siri將不會說「還有3公里左轉」，而是「在下個紅綠燈左轉」。

iOS 13的Apple地圖加入了街景實境導航功能。圖／蘋果提供 分享 facebook

省流量模式

這個在Android行之有年的功能終於出現在iOS了，蘋果宣稱，只要在設定中開啟這個模式，就能「幫助應用程式減少所使用的網路流量」，具體機制還不清楚。如果是在開啟個人熱點的情況下，會自動開啟該模式。