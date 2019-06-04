骨灰罈掰！六年終推全新Mac Pro怪獸 蘋果在賣什麼藥？

分享 facebook

和去年最軟的WWDC相比，今年發表會上果真有30週年的氣派，不僅更新Mac Pro，還真的如外借預測推出全新的6k Retina顯示器Pro Display XDR。

不負眾望的全新設計的Mac Pro登場了。這六年的演進歷程，究竟有多大的躍進？

回顧起2013年出現的這台Mac Pro，蘋果甚至還在官網上詳盡拆解介紹這台骨灰罈的內部結構，是如何在當時以驚人的工藝手法引起迴響。

從推出到 2017年才於官網更新的舊款 Mac Pro，在當時僅是將四核變成六核、六核變八核，G300顯卡變成 G500，D500變D800，除GPU和CPU處理器之外其他都沒變！

隨著Mac產品線更新，iMac、iMac Pro成為專業用戶的首選，蘋果以為雙GPU架構綽綽有餘，結果很多使用者都需要更強大的GPU，Mac Pro設計的架構已無法承載，也很難直接調整，結果很多用戶都跑去用新款iMac了。

蘋果在2017就透露宣布會對Mac Pro重新設計，新款將採用模組化設計 (a modular system)，能根據專業用戶需求更換更高階的CPU、GPU等硬體，如今比想像中的還驚人，也許兩者對比一下讓你更有感覺。

先來看看Mac Pro舊款：

在當時，標準版的兩款包含四核心版本，搭載 3.7GHz四核心Intel Xeon E5處理器、12GB 1866MHz DDR3 ECC記憶體、雙AMD FirePro D300顯卡、256GB PCIe快閃儲存，售價99,900元起跳；六核心版本搭載3.5GHz六核心Intel Xeon E5處理器、16GB 1866MHz DDR3 ECC記憶體、雙AMD FirePro D500顯卡、256GB PCIe快閃儲存，雖然有訂製選項，但與iMac的整體演進與CP值，已經無法滿足專業工作者的需求。

如今2019年的新款，從外觀來看就相當不同，放棄一直被稱為「骨灰罈」、「垃圾桶」的圓型設計，用發表於 2003年的市場上首款 64 位個人電腦Power Mac G5的方形設計。至於性能部分，我們回顧一下稍早發表會端出這台閃閃發亮的硬體猛獸。

最高搭載28核心的英特爾Xeon處理器AMD Radeon Pro Vega II GPU，記憶體低配是32 GB，最高可擴充支援到1.5TB， 12個DIMM插槽。

最重要的是，Apple設計了自家的MPX Module自定義擴展模組，而這也是對過去Mac Pro遇上的性能的天花板做出的解方，巨大的四位PCIe卡、可裝兩個顯卡，擁有自己的散熱器，在底部還可加上額外訂製的 Thunderbolt 3連接器，讓更多顯示器連接，顯卡可插入AMD的Radeon Pro Vega II和Radeon Pro Vega II Duo，也就是透過後者就能達到4個GPU！

此外，針對特定專業工作者需求，還搭載了一個名為 Apple Afterburner 的視訊加速卡，使用 FPGA 處理每秒最多 600 萬像素點，同時播放 3 組 8K RAW 影片，或12 組 4K 影片。在 Demo 時看到在 Final Cut Pro 上編輯兩個 8K 和 4K 影片軌道，仍然是暢行無阻！

會後我們也在 Hands on 區域近距離一睹風采，你能想像嗎？這是未來專業工作者的一站式平台，雖然可以接上六個6K螢幕，不過我們先來看看三個螢幕同時運作起來是什麼概念

如此強大破表的效能，相信大家首先想到的就是該怎麼散熱呢？

↑背面設計金屬不銹鋼材質配有大量的散熱孔

新款 Mac Pro的電源最大功率為 1400W，三個大風扇在鋁格後方，以足夠的速率散熱，蘋果也表示在運作時一樣是非常安靜的，而能夠以輪子移動更加展現了新款 Mac Pro 更強大的運作彈性。

↑加上輪子的行動工作站

甚至用了最新的 ARkit 3 來進行的 Demo，讓我們來看看更多內部細節：

誠意十足的升級，且還同時發表搭配使用的 Retina 6K 的顯示器—Pro Display XDR，表面具有防反射塗層，支援 HDR、P3 廣色域，亮度 1000nits ，峰值亮度 1600nits ，動態對比度100萬:1，在展區幾乎所有的展示都是兩者搭配使用，使得與會者在現場近距離觀看都直呼不可思議！

↑攝影工作室也能將 Pro Display XDR 當作即時監看人像細節的面板，非常精細的畫面

↑ Pro Display XDR 對編輯 HDR 照片來說非常強大 當然這也是搭配 Mac Pro 使用的!

↑搭配使用於工作場景像是 Final Cut 影音編輯

所有細節呈現在眼前，而在多重工作時卻非常流暢，不會有任何的延遲，而仔細聆聽果然是非常安靜！

當然，蘋果端出如此高檔的菜色，將在今年秋季上市的新品們要價也是很高貴，Mac Pro 5999 美元起，顯示器 4999 美元起，就連顯示器支架都要 999 美元。

六年的時間，蘋果為 Mac Pro 在規格和售價上帶來滿滿驚嘆，而我們也對蘋果在開發工具定義上有了新的認知，生財工具還是需要投資的，在手機快速迭代的今日，的確讓不少人可以用行動產品完成很多事務，今日推出的 iPad OS 亦是如此，然而對想要再往上更專精的開發，那麼就需要更多投資，而蘋果端出舉世驚人的硬體設備，的確在手機、平板完成所有工作的世代，把專業層級劃分的更加明顯，面向技術、資金兼備的專業門檻！

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》