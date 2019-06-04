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觀點／macOS 10.15新增可將iPad當做第二螢幕使用的「Sidecar」 特別在哪？

2019-06-04 16:20楊又肇

蘋果如市場傳聞在macOS 10.15新增名為Sidecar功能，讓使用者能將iPad裝置當做Mac的第二螢幕使用，而這樣的應用到底有什麼特別？

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如果就實際應用情況來看，使用者能直接透過連接線，或是透過Wi-Fi、Bluetooth方式連接iPad，進而將iPad螢幕直接當做第二螢幕輸出。在顯示模式中，Sidecar分別支援延伸顯示，以及鏡像顯示模式。

對於MacBook使用者而言，將能在有限螢幕尺寸額外延伸更多顯示範圍，例如用來檢視查詢資料，或是比對文件內容，藉此增加工作效率。

而因為Sidecar功能也支援iPad手寫筆與觸控功能，因此對於內容創作者而言，更可藉由iPad當做具備高度壓感操作功能的手寫板，進而用於Photoshop等內容創作，甚至也能作為更大面積的觸控板使用，並且配合Apple Pencil進行細膩操作，或是協助完成需要簽名的授權文件內容

相較先前早已推行的Luna Display服務，必須配合專屬dongle配件使用，而由前蘋果工程師打造的duet必須花費購買使用完整功能，蘋果在macOS 10.15中加入的Sidecar功能為免費，甚至可以完整使用有線，或是無線連接互動功能，同時多數現有Mac用戶幾乎都能免費升級至macOS 10.15，意味使用者能間接免費獲得此項便利的應用功能，進而藉此提昇工作效率。

蘋果在macOS 10.15加入Sidecar功能，另外一個因素就是為了促進工作流程順利運作，同時也能增加iPad裝置的可用性，讓iPad並非僅只是有著螢幕較大優勢，並且讓Apple Pencil手寫功能也可間接應用在Mac裝置。

不過，既然蘋果開始在macOS 10.15加入Sidecar功能，或許代表之後將會影響Luna Display服務，以及duet服務功能，即便不是蘋果出面干涉，其實也會隨著用戶轉向使用蘋果提供功能，導致原本提供類似應用功能的服務可能因此受到影響。

但由於duet還額外加入支援將畫面放到iPhone系列機種，目前macOS 10.15的Sidecar功能則僅支援iPad使用，甚至以對應支援Apple Pencil的機種為主，因此相較之下，依然仍有發展空間。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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