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信仰破滅！蘋果推Mac Pro被說醜 網友諷：乾脆做成登機箱

2019-06-04 15:19聯合新聞網 綜合報導

12,000美元（約新台幣37.7萬元）的新Mac Pro。路透
12,000美元（約新台幣37.7萬元）的新Mac Pro。路透
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蘋果Apple）於台灣時間今日（6/4）凌晨一點，於美國聖荷西舉辦一年一度的WWDC全球開發者大會，發表iOS13新功能、iTunes功成身退、更多隱私保護，Mac電腦、iPad、Watch也一舉由配角變成了主角。

而主打頂級專業工作者需求的Mac Pro電腦主機與Pro Display XDR顯示器兩款新硬體，打破6年前Mac Pro推出時反應兩極的黑亮圓柱外型設計，這次採用鋁製外殼設計，硬體規格與擴充性也大幅提升，打算一次滿足頂級用戶對規格與效能的極致追求。

不僅超強大規格令人驚艷，其中最受矚目莫過於像極了起司刨絲器的Mac Pro，售價5,999美元（新台幣18.8萬元）起跳，搭配售價4,999美元（新台幣15.7萬元）的Pro Display XDR顯示器，若加上選配可調整螢幕支架 Pro Stand ，這台威力強大的Mac起碼要花上12,000美元（約新台幣37.7萬元），高貴價格也令消費者驚聲連連，這兩款新硬體預計在今年秋天正式開放訂購。

不過新款Mac Pro也引起眾多果粉給負評，「這是蘋果第一次在自己的發表會上被噓嗎？第一次看到商人賣螢幕不附支架，然後支架一隻賣999美金（約新台幣3.1萬元）」、「這是密集恐懼症行為藝術品嗎？」、「洞洞裝其實還能接受，但螢幕那個支架一整個很NG，一點都不apple了」、「繼骨灰罈垃圾桶後Mac Pro 2019再度挑戰美學下限」，「氣孔感覺好卡灰塵好難清...」、「覺得那個腳有夠醜」、「信仰破滅」。

不過有網友認為「電腦那個腳還有專屬輪盤，讓你方便拖著走XD」、「乾脆做成登機箱」、「智慧行李箱耶！讓你帶著主機出國」，也有人稱讚這次蘋果的發表「今年真精彩」、「swift太神啦」、「今年對玩家和開發者都很有看頭」。

新款Mac Pro也引起眾多果粉給負評。圖／取自mobile01
新款Mac Pro也引起眾多果粉給負評。圖／取自mobile01
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網友認為新款Mac Pro沒有美感。圖／取自mobile01
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PTT網友稱讚這次蘋果的發表會很精彩。圖／取自PTT
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Mac Pro採用鋁製外殼設計。圖／蘋果提供
Mac Pro採用鋁製外殼設計。圖／蘋果提供
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蘋果於WWDC推出主打頂級專業工作者需求的Mac Pro電腦主機與Pro Dis...
蘋果於WWDC推出主打頂級專業工作者需求的Mac Pro電腦主機與Pro Display XDR顯示器兩款新硬體，網友笑主機像極起司刨絲器。圖／蘋果提供
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全新Mac Pro最高可選Intel Xeon 28核心處理器，並具有規格擴充彈...
全新Mac Pro最高可選Intel Xeon 28核心處理器，並具有規格擴充彈性。圖／蘋果提供
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