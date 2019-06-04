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蘋果展示旗下運算效能虛擬化應用 讓不同裝置的工作流程更加順暢

2019-06-04 16:11楊又肇

除了實際展示新款Mac Pro，以及全新Pro Display XDR顯示器蘋果在此次WWDC 2019期間的展示中，其實還實際呈現藉由不同蘋果裝置呈現的工作流程應用模式，藉此塑造蘋果產品可依據不同使用訴求成為便利創作工具。

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雖然此次展示的新款Mac Pro具備十足運算效能，同時也能針對進階需求擴充更高顯示運算效能，並且可藉由支援FPGA架構的Afterburner加速卡提昇工作處理效率，但主要還是針對高度運算需求打造，除了造價相對難以成為大量採購設備，同時也僅能在定點使用 ()，對於需要有更高彈性使用需求的話，顯然並不太適合。

註：雖然新款Mac Pro可以透過輪腳配件推行移動，但主要還是僅能在特定地點環境內使用，並非像iPad、iPhone或MacBook系列能輕易攜帶使用。

因此，蘋果在此次展示內容額外展示藉由8組Mac mini串接成對應企業內部使用的協同運算伺服器，搭配提供大量檔案資料存放使用的機架式伺服器，並且透過雲端網路串流方式，讓連接上網路的iPad Pro可以藉由雲端協同運算方式即時編輯4K畫質影片內容，甚至可以降低解析度形式串流預覽8K影片內容作品，而這樣的方式也能套用在iPhone或一般iPad裝置。

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類似的應用，其實過去包含NVIDIA就有提出類似技術，藉由雲端協作方式讓行動裝置可以透過虛擬化技術完成高效能運算，並且藉由統一將資料存放在雲端伺服器，讓位於各地的工作伙伴可以針對相同工作項目進行協作，例如需要高精密度渲染運算的部份，可以交由位於辦公室內的Mac Pro完成處理，而設計師或業務與客戶溝通時，即可直接以iPad Pro展示作品內容，同時可針對需要作修改部分進行即時調整。

以目前多數創作工作，並非僅由單一設備即可完成，其中包含前期設計、中期製作，以及後期完工等作業流程，同時需要處理資料內容也可能交由分散各地的工作伙伴分工執行。在蘋果此次展示項目中，便說明旗下產品可應用在不同工作流程，同時也能藉由整合不同技術發揮不一樣的工作成效。

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而除了作為高超效能運算表現的工作設備，其實新款Mac Pro也能作為機架式伺服器，在結合多組協同運作之下，配合網路串流虛擬化技術讓更多裝置可獲得更高算效能，或許也將使新款Mac Pro用途可以更加廣泛。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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