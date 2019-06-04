親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘋果WWDC登場
各大廠封殺華為
台北國際電腦展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

5時46分東南海域地震 台東4級以上

皇冠集團創辦人平鑫濤病逝 享壽91歲

動眼看／全新可模組化擴充Mac Pro，以及標榜相對「超值」的Pro Display XDR

2019-06-04 16:19楊又肇

分享

此次揭曉的新款Mac Pro，以及採窄邊框、導入mini LED技術設計的全新顯示器Pro Display XDR，是蘋果針對創作者需求再次打造產品，機身採用不鏽鋼框架搭配鋁合金材質製作，並且以滿滿對應散熱需求的洞孔呈現外觀。

新款Mac Pro

相比過去打造的iMac Pro，此次更新的新款Mac Pro便是延續過往桌機形式設計，不再沿用擴充空間有限的圓桶狀造型，並且採用全新MPX模組化設計與AMD合作無風扇配置，同時採用特殊連接介面設計的Radeon Pro系列顯示卡，所有散熱運作均以機身背面三組風扇系統完成，同時標榜靜音效果。

除了藉由Intel剛揭曉的新款Xeon系列處理器，提供8核心到最高28核心配置，記憶體更從基本32GB起挑，最高可對應1.5TB容量，並且支援6通道、12組插槽，以及支援128位元ECC錯誤校正、運作時脈達2933MHz的記憶體模組，而內建儲存元件則是採用SSD。

顯示卡部分除了與AMD合作Radeon Pro 580X、Radeon Pro Vega II在內顯示卡，更可透過Infinity Fabric Link連接2組Vega GPU設計的Radeon Pro Vega II Duo顯示卡，藉此增加顯示效能運算表現，最高可對應3組8K RAW格式影片，或是12組4K影片串流運算效能。

而針對高速運算與深度機器學習等應用，新款Mac Pro更增加名為Afterburner、採FPGA架構的加速卡，配合既有硬體運作效能進行加速運算，即便開發者用於製作複雜3D運算，或是編輯多聲道影音內容，甚至用於進行深度機器學習都能輕易支援。

依照蘋果說明，若是透過整合32GB HBM2顯示記憶體的Radeon Pro Vega II運作之下，將可發揮高達14 TFLOPS運算效能，而藉由Radeon Pro Vega II Duo的話，則可配合整合64GB HBM2顯示記憶體發揮28 TFLOPS運算效能，至於Afterburner加速卡則可實現每秒計算60億組像素資料能力，並且對應超高畫素的RAW檔案內容。

不過，在此次展示中，蘋果並未具體說明MPX模組化設計的擴充卡細節，但從其特殊連接介面結構來看，主要還是藉由16x PCIe連接埠傳輸運算資料，同時配合另一組PCIe連接埠對應顯示輸出、供電需求，藉此讓內部擴充卡無需透過額外電線連接即可順利運作。

但為了順利推動整體運算效能，新款Mac Pro也必須配合一組1.4kW的電源供應器才能正常運作。

其他擴充設計則包含8組16x PCIe插槽，其中區分兩種擴充卡寬幅設計，讓使用者能對應不同擴充卡規格，並且提供2組Thunderbolt 3、2組標準USB-A連接埠、3.5mm耳機孔，以及2組千兆級乙太網路連接埠設計。

目前蘋果已經與SideFX、RED、Unreal Engine、Avid、Unity、皮克斯、Foundry、Maxon、Redshift、otoy、Autodesk、Blackmagic、Serif、Adobe在內公司合作，藉由新款Mac Pro提供更好創作運算能力，對於超高解析度、無壓縮影片內容，或是進行複雜3D影像渲染，甚至編輯眾多音軌內容的高畫質影片都能流暢完成，而相比先前更新的iMac Pro則是多了可依照需求擴充的彈性。

Pro Display XDR

配合新款Mac Pro更新，蘋果免不了也因應市場需求再次推出顯示器產品。

除了對應新款Mac Pro使用，此次推出的Pro Display XDR也能藉由Tunderbolt 3連接規格支援後來推出的MacBook Pro系列，以及MacBook Air使用。不過，除了新款Mac Pro支援以Daisychain方式最多串接6組螢幕輸出顯示，在MacBook Pro等筆電裝置輸出供電有限，同時對應支援輸出畫素顯示能力也有限制情況下，可能無法對應同時連接多組Pro Display XDR的使用模式。

Pro Display XDR本身採32吋、6K解析度、支援HDR顯示效果、10位元色與P3廣色域，以及平均可達1000nits、最高峰值可達1600nits亮度表現設計，本身造型與新款Mac Pro相同，一樣在機身背面採用對應散熱需求的大量洞孔設計，螢幕本身則對應抗炫光、以mini LED顯示面板打造，支援高達100萬:1的動態對比顯示效果，使用者還可額外選擇霧面螢幕表面處理，藉此降低影響顏色亮度與色調比例。

蘋果針對Pro Display XDR提供兩種支架配件，其中一款採用兩處活動關節可改變螢幕上下位置，以及前後傾角，並且可配合轉動機構讓螢幕以直向形式顯示內容，方便使用者對應網頁瀏覽、編寫程式，或是用於展示作品。另一款支架則是採用VESA標準壁掛配件設計，方便使用者將Pro Display XDR懸掛牆壁上使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果iMacMac Pro

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

快速一掃iOS 13新功能 拍攝增強「人像照明」開美肌

2019-06-04 16:47

信仰破滅！蘋果推Mac Pro被說醜 網友諷：乾脆做成登機箱

2019-06-04 15:19

除要花38萬元才買得到的Mac外 蘋果WWDC的五大看點

2019-06-04 10:18

蘋果最新iOS 13 舊iPhone 6與6 Plus都不能用！

2019-06-04 10:05

蘋果推出新一代Mac Pro工作站 號稱史上最快電腦

2019-06-04 17:28

新版ARKit 3.0 或許就是為了即將揭曉的蘋果AR頭戴裝置作準備

2019-06-04 16:24

觀點／macOS 10.15新增可將iPad當做第二螢幕使用的「Sidecar」 特別在哪？

2019-06-04 16:20

蘋果展示旗下運算效能虛擬化應用 讓不同裝置的工作流程更加順暢

2019-06-04 16:11

經歷5年發展時間 Swift讓開發者能以更精簡方式建造應用服務

2019-06-04 15:56

macOS 10.15將以「Catalina」為稱，可將iPad Pro當做第二螢幕、以聲控操作

2019-06-04 15:54

WWDC／tvOS 13微幅更新 為Apple TV+影音訂閱服務做準備

2019-06-04 15:19

蘋果開發商大會 軟體驚艷 iPadOS登場

2019-06-04 14:34

WWDC／iTunes掰掰！新一代macOS Catalina影音功能至上

2019-06-04 13:24

蘋果WWDC30周年 iTunes一分為三宣誓走向內容營運決心

2019-06-04 11:42

WWDC／怪獸級Mac Pro亮相！金屬硬派風格內外都強悍

2019-06-04 11:23

經濟解析／沒錢賺也要做？蘋果為何強調保護隱私權？

2019-06-04 10:57

iOS 13新功能 3C達人Tim哥說這兩項最加分

2019-06-04 10:48

tvOS 13換上更生動操作介面、多人登錄，支援Xbox One與PS4控制手把

2019-06-04 10:06

watchOS 6加入專屬App Store 讓Apple Watch可更加獨立運作

2019-06-04 10:06

iOS 13正式加入黑暗模式 加強Siri在內多項應用功能

2019-06-04 09:26

專屬作業系統iPadOS揭曉 讓iPad應用功能區隔iPhone

2019-06-04 09:08

全新蘋果顯示器Pro Display XDR 更「超值」的6K HDR

2019-06-04 09:01

等很久！全新Mac Pro揭曉 性能超強支援機器學習

2019-06-04 07:57

WWDC／全新iPadOS登場 更多功能讓隨身工作更強大

2019-06-04 05:49

WWDC／watchOS 6太貼心！不只監控噪音 連生理期都幫你算好

2019-06-04 04:52

WWDC／iOS 13深色模式超酷炫！速度更快 更安全

2019-06-04 04:12
看更多

熱門文章

蘋果最新iOS 13 舊iPhone 6與6 Plus都不能用！

2019-06-04 10:05

WWDC／全新iPadOS登場 更多功能讓隨身工作更強大

2019-06-04 05:49

除要花38萬元才買得到的Mac外 蘋果WWDC的五大看點

2019-06-04 10:18

WWDC／iOS 13深色模式超酷炫！速度更快 更安全

2019-06-04 04:12

免費VPN突破封鎖 支援Mac、iOS、Android無流量限制

2019-06-03 18:31

LINE果粉專屬新功能 聊天室網頁可「保留小視窗」

2019-06-03 22:05

等很久！全新Mac Pro揭曉 性能超強支援機器學習

2019-06-04 07:57

信仰破滅！蘋果推Mac Pro被說醜 網友諷：乾脆做成登機箱

2019-06-04 15:19

誰偷了誰的商業機密？華為與離職員工在美互告

2019-06-03 21:52

美國禁令發威 Nokia稱5G訂單超越華為

2019-06-04 09:50

WWDC／watchOS 6太貼心！不只監控噪音 連生理期都幫你算好

2019-06-04 04:52

WWDC／怪獸級Mac Pro亮相！金屬硬派風格內外都強悍

2019-06-04 11:23

iOS 13新功能 3C達人Tim哥說這兩項最加分

2019-06-04 10:48

不再怕餐廳踩雷！Google地圖推出「熱門料理」新功能

2019-06-04 03:12

專屬作業系統iPadOS揭曉 讓iPad應用功能區隔iPhone

2019-06-04 09:08

全新蘋果顯示器Pro Display XDR 更「超值」的6K HDR

2019-06-04 09:01

遭美國封殺 華為稱不影響航空業務

2019-06-03 21:52

iOS 13正式加入黑暗模式 加強Siri在內多項應用功能

2019-06-04 09:26

手機用COF封裝結構性變化 2020年需求恐下滑

2019-06-04 10:04

WWDC／iTunes掰掰！新一代macOS Catalina影音功能至上

2019-06-04 13:24

經濟解析／沒錢賺也要做？蘋果為何強調保護隱私權？

2019-06-04 10:57

快速一掃iOS 13新功能 拍攝增強「人像照明」開美肌

2019-06-04 16:47

蘋果開發商大會 軟體驚艷 iPadOS登場

2019-06-04 14:34

蘋果WWDC30周年 iTunes一分為三宣誓走向內容營運決心

2019-06-04 11:42

經歷5年發展時間 Swift讓開發者能以更精簡方式建造應用服務

2019-06-04 15:56

探討5G世代 國際構裝暨電路板研討會10月登場

2019-06-04 11:54

華為風暴 印度可能不讓華為參與5G測試

2019-06-04 15:32

美國科技公司忙避中國風險 篩查供應鏈

2019-06-04 10:55

macOS 10.15將以「Catalina」為稱，可將iPad Pro當做第二螢幕、以聲控操作

2019-06-04 15:54

新版ARKit 3.0 或許就是為了即將揭曉的蘋果AR頭戴裝置作準備

2019-06-04 16:24

觀點／macOS 10.15新增可將iPad當做第二螢幕使用的「Sidecar」 特別在哪？

2019-06-04 16:20

蘋果展示旗下運算效能虛擬化應用 讓不同裝置的工作流程更加順暢

2019-06-04 16:11

watchOS 6加入專屬App Store 讓Apple Watch可更加獨立運作

2019-06-04 10:06

WWDC／tvOS 13微幅更新 為Apple TV+影音訂閱服務做準備

2019-06-04 15:19

tvOS 13換上更生動操作介面、多人登錄，支援Xbox One與PS4控制手把

2019-06-04 10:06

蘋果推出新一代Mac Pro工作站 號稱史上最快電腦

2019-06-04 17:28

AppWorks Demo Day登場 AI、區塊鏈新創團隊吸睛

2019-06-04 17:00

動眼看／全新可模組化擴充Mac Pro，以及標榜相對「超值」的Pro Display XDR

2019-06-04 16:19

Sony新無線藍牙喇叭 獨特聲光互動x串聯立體音場

2019-06-04 16:24

瑪利歐、皮卡丘魅力難擋 助攻Switch熱銷

2019-06-04 14:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top