iOS 13新功能 達人說這兩項最加分

2019-06-04 10:48 中央社 舊金山3日電



蘋果公司（Apple）今天在美國加州舉行全球開發者大會（WWDC），發表iOS、macOS等軟體更新。3C達人分析，iOS 13兩大實用功能包括速度快2倍、AirPods可用Siri回覆訊息。

今年親臨WWDC現場的3C達人Tim哥接受中央社記者採訪指出，iOS 13除了內建深色模式之外，App開啟速度也比前一代的iOS 12快2倍；雖然iOS 12的安裝率已非常高，但是iOS 13速度更快，想必使用者的更新意願也會更高。

Tim哥進一步表示，iOS 13的Siri語音助理可以在使用AirPods無線耳機時大聲朗讀收到的訊息，還能用語音下指令直接回覆，對於暫時不方便用手機的人很實用，況且AirPods在全球賣得非常好，優化Siri功能後會更加分。

此外，Tim哥指出，全新macOS Catalina可以讓行動不便人士直接用語音操作Mac電腦，代表蘋果有為他們設想，這部分也值得肯定。

Tim哥說，蘋果一直強調用自家開發的系統就能創作出各種App，無論是跨平台或是簡潔的介面，都讓人感覺蘋果似乎想超越其他的程式語言，讓開發者不必特別鑽研程式語法，就能設計出一套App，甚至在擴增實境（AR）的應用上也令人驚艷。

女歌手袁婭維接受媒體聯訪表示，聽完今天WWDC的Keynote演講後，她特別想買Apple Watch、iPad和MacPro，尤其Apple Watch錶面能變成與錶帶相同的顏色，更具時尚感，很多iPhone能做的事，現在Apple Watch也都能做。

針對iOS 13的新功能，袁婭維最喜歡的是音訊共享，可以讓兩組AirPods配對同一台iPhone，能把自己做的音樂作品馬上分享給製作人；另一個亮點是可以追蹤生理期的Cycling Tracking功能，因為自己總是記不住，是很貼心的功能。